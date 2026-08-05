Komuna e Skenderajt del me njoftim për shfrytëzuesit e parkingjeve në rrugën “Fehmi dhe Xheve Lladrovci”
Komuna e Skenderajt ka njoftuar shfrytëzuesit e parkingjeve në rrugën “Fehmi dhe Xheve Lladrovci”, të cilëve u ka skaduar afati i shfrytëzimit, që të parashtrojnë kërkesë për vazhdimin e përdorimit të hapësirës publike.
Sipas njoftimit të komunës, personat që ende nuk kanë dorëzuar kërkesë duhet ta bëjnë këtë përmes arkivës së Komunës së Skenderajt.
“Me rastin e shqyrtimit të kërkesave, përparësi do t'u jepet banorëve që banojnë pranë hapësirës së parkingut, në përputhje me kriteret dhe rregullat në fuqi”, thuhet në njoftim.
Komuna u ka bërë thirrje shfrytëzuesve që kërkesat t’i dorëzojnë sa më parë, në mënyrë që të mundësohet vazhdimi i rregullt i shfrytëzimit të parkingjeve. /Telegrafi/
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