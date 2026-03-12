Në një zonë të qetë rezidenciale të Prishtinës, në lagjen Priam Village, ofrohet për shitje një shtëpi me sipërfaqe 245m², e vendosur në një truall prej 3.9 ari, e përshtatshme për jetesë familjare.

Shtëpia ka orientim nga perëndimi, çka mundëson ndriçim natyral gjatë pjesës më të madhe të ditës. Ajo është e organizuar në bodrum, përdhes dhe dy kate, duke ofruar hapësirë të bollshme dhe organizim funksional të brendshëm.

Hapësira e brendshme përfshin qëndrimin ditor me kuzhinë, pesë dhoma gjumi, tri banjo, tualet, depo si dhe dy ballkone, duke e bërë këtë pronë të përshtatshme për familje që kërkojnë më shumë hapësirë dhe komoditet në jetesën e përditshme.

Sa i përket sistemit të ngrohjes, shtëpia është e pajisur me pompë termike, ndërsa jashtë ofron oborr të mirëmbajtur dhe të gjelbëruar, hapësirë të mjaftueshme për vendparkim si dhe garazh.

Lagjja Priam Village njihet si një zonë rezidenciale e qetë dhe e organizuar, e cila ofron privatësi, siguri dhe qasje të shpejtë në rrugët kryesore, duke qenë një zgjedhje e përshtatshme për familjet që kërkojnë të jetojnë në një ambient të qetë, por pranë shërbimeve të përditshme.


Karakteristika dhe informata të pronës:

  • 5 dhoma gjumi
  • 4 banjo
  • 2 Tarraca
  • Me fletë poseduese
  • Dokumentacioni me Noter
  • Orientimi: Perëndim
  • Mobilimi: Pa mobilim
  • Sistemi i ngrohjes: Pompë termike
  • Garazh
  • Vendparkim

Kontakti:

Agjenti: Shpend Hamiti

Emaili: shpend.hamiti@pro-rks.com

Numri i telefonit: +383 44 888 444


