Në një zonë të qetë rezidenciale të Prishtinës, në lagjen Priam Village, ofrohet për shitje një shtëpi me sipërfaqe 245m², e vendosur në një truall prej 3.9 ari, e përshtatshme për jetesë familjare.
Shtëpia ka orientim nga perëndimi, çka mundëson ndriçim natyral gjatë pjesës më të madhe të ditës. Ajo është e organizuar në bodrum, përdhes dhe dy kate, duke ofruar hapësirë të bollshme dhe organizim funksional të brendshëm.
Hapësira e brendshme përfshin qëndrimin ditor me kuzhinë, pesë dhoma gjumi, tri banjo, tualet, depo si dhe dy ballkone, duke e bërë këtë pronë të përshtatshme për familje që kërkojnë më shumë hapësirë dhe komoditet në jetesën e përditshme.
Sa i përket sistemit të ngrohjes, shtëpia është e pajisur me pompë termike, ndërsa jashtë ofron oborr të mirëmbajtur dhe të gjelbëruar, hapësirë të mjaftueshme për vendparkim si dhe garazh.
Lagjja Priam Village njihet si një zonë rezidenciale e qetë dhe e organizuar, e cila ofron privatësi, siguri dhe qasje të shpejtë në rrugët kryesore, duke qenë një zgjedhje e përshtatshme për familjet që kërkojnë të jetojnë në një ambient të qetë, por pranë shërbimeve të përditshme.
Karakteristika dhe informata të pronës:
- 5 dhoma gjumi
- 4 banjo
- 2 Tarraca
- Me fletë poseduese
- Dokumentacioni me Noter
- Orientimi: Perëndim
- Mobilimi: Pa mobilim
- Sistemi i ngrohjes: Pompë termike
- Garazh
- Vendparkim
Kontakti:
Agjenti: Shpend Hamiti
Emaili: shpend.hamiti@pro-rks.com
Numri i telefonit: +383 44 888 444
