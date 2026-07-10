Burri therë me thikë gruan e tij në Durrës, rasti po hetohet
Një 32-vjeçare mori lëndimet trupore pasi therë me thikë në orët e para të mëngjesit.
Ngjarja ndodhi në lagjen nr. 16/1 të Durrësit, pas një konflikti të dyshuar në banesë.
Sipas informacionit paraprak të Policisë, dyshohet se autori është bashkëshorti i saj, shtetasi Xh.K, 40 vjeç, i cili, pas konfliktit për motive të dobëta, e ka goditur me mjet prerës.
E lënduara është transportuar menjëherë në spital, ku po merr ndihmë mjekësore dhe ndodhet nën kujdesin e mjekëve.
Ndërkohë, shërbimet e Policisë kanë shpallur në kërkim 40-vjeçarin dhe po kryejnë kontrolle intensive për lokalizimin dhe kapjen e tij.
Grupi hetimor, nën drejtimin e Prokurorisë, vijon punën për zbardhjen dhe dokumentimin e plotë të rrethanave të kësaj ngjarjeje. /Tch/
Top Lajme
Jobs
Real Estate