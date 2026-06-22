Bullgaria denoncoi Maqedoninë e Veriut në Këshillin e Evropës për djegien e automjeteve diplomatike
Asambleja Parlamentare e Këshillit të Evropës është paralajmëruar për “një seri sulmesh të vazhdueshme dhe shqetësuese ndaj institucioneve, organizatave dhe qytetarëve bullgarë në Republikën e Maqedonisë së Veriut”, raportoi "BGNES".
Letra nga eurodeputetja Denica Saçeva drejtuar Presidentit Pablo Espan dhe anëtarëve të grupit EHP/HD PSSE u dërgua përpara sesionit veror të asamblesë, i cili zhvillohet nga 22 deri më 26 qershor në Strasburg.
Në të, Saçeva thekson se djegia e dy makinave diplomatike përpara ambasadës bullgare në Maqedoni nuk mund të konsiderohet një rast i izoluar.
Saçeva deklaron se incidenti nuk mund të konsiderohet i izoluar pasi është pjesë e një serie më të gjerë dhe shqetësuese sulmesh ndaj institucioneve, organizatave dhe qytetarëve bullgarë në Republikën e Maqedonisë së Veriut në vitet e fundit.
Ajo kujtoi "sulmin ndaj Qendrës Kulturore Bullgare në Maqedoni në vitin 2023, vandalizmin ndaj Ambasadës Bullgare në janar 2026, zjarrvënien e Klubit Kulturor Ivan Mihajllov në Manastir dhe sulmin serioz ndaj Hristijan Pendikov, sekretarit të Klubit Kulturor Car Boris III në Ohër".
Saçeva theksoi se këto raste tregojnë një trend të vazhdueshëm dhe shqetësues armiqësie ndaj institucioneve, organizatave dhe qytetarëve bullgarë në Maqedoninë e Veriut. Ajo e lidhi situatën me retorikën negative kundër Bullgarisë dhe bullgarëve në disa nga debatet politike dhe publike, me reagimin e pamjaftueshëm ndaj gjuhës së urrejtjes dhe me mungesën e një parandalimi efektiv kundër atyre që janë përgjegjës për veprime të tilla./Telegrafi/