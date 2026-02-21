Një mundësi e shkëlqyer për banim modern po pret në Prishtina e Re, në një nga zonat me zhvillim të shpejtë dhe perspektivë të lartë.Në shitje është banesë me sipërfaqe 221.7m², e vendosur në rrugën “Nekibe Kelmendi”, brenda kompleksit Internacional Residence.

Banesë ofron orientim lindje-jug dhe përfshin hapësira funksionale të brendshme: qëndrim ditor, kuzhinë, tri dhoma gjumi, dy banjo, tualet dhe dy ballkone, duke garantuar rehati dhe komoditet për familjen.

Sistemi i ngrohjes është i mundësuar me pompë termike, për eficiencë energjetike dhe ngrohje të qëndrueshme gjatë gjithë vitit.

Objekti ku ndodhet banesa është i pajisur me ashensor dhe ofron hapësirë të mjaftueshme për parkim, duke e bërë jetesën më të lehtë dhe praktike.

Prishtina e Re është një zonë në zhvillim me infrastrukturë të përfunduar dhe ndërtime të reja cilësore.

Karakteristika dhe informata të pronës:

  • 3 dhoma gjumi
  • 2 banjo
  • 2 Tarraca
  • Dokumentacioni me Noter
  • Orientimi: Lindje, Jug
  • Mobilimi: Salloni, Kuzhina, Banjo
  • Sistemi i ngrohjes: Pompë termike
  • Ashensor
  • Vendparkim

Kontakti:

Agjenti: Adonis Mulaku

Emaili: adonis.mulaku@pro-rks.com

Numri i telefonit: +383 44 888 444


Kliko këtu për më shumë detaje: