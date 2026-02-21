Një mundësi e shkëlqyer për banim modern po pret në Prishtina e Re, në një nga zonat me zhvillim të shpejtë dhe perspektivë të lartë.Në shitje është banesë me sipërfaqe 221.7m², e vendosur në rrugën “Nekibe Kelmendi”, brenda kompleksit Internacional Residence.
Banesë ofron orientim lindje-jug dhe përfshin hapësira funksionale të brendshme: qëndrim ditor, kuzhinë, tri dhoma gjumi, dy banjo, tualet dhe dy ballkone, duke garantuar rehati dhe komoditet për familjen.
Sistemi i ngrohjes është i mundësuar me pompë termike, për eficiencë energjetike dhe ngrohje të qëndrueshme gjatë gjithë vitit.
Objekti ku ndodhet banesa është i pajisur me ashensor dhe ofron hapësirë të mjaftueshme për parkim, duke e bërë jetesën më të lehtë dhe praktike.
Prishtina e Re është një zonë në zhvillim me infrastrukturë të përfunduar dhe ndërtime të reja cilësore.
Karakteristika dhe informata të pronës:
- 3 dhoma gjumi
- 2 banjo
- 2 Tarraca
- Dokumentacioni me Noter
- Orientimi: Lindje, Jug
- Mobilimi: Salloni, Kuzhina, Banjo
- Sistemi i ngrohjes: Pompë termike
- Ashensor
- Vendparkim
Kontakti:
Agjenti: Adonis Mulaku
Emaili: adonis.mulaku@pro-rks.com
Numri i telefonit: +383 44 888 444
