12 kombinime verore nga të famshmet që mund t’ju shpëtojnë në ditët e nxehta
Nuk janë vetëm paraqitje për fotografë, por ide praktike për qytet, udhëtime dhe mbrëmje vere
Vera është në kulmin e saj dhe, me rritjen e temperaturave, veshjet e lehta e të rehatshme bëhen zgjedhja më e mençur. Këmishët e gjera, pantallonat e ajrosshme, fustanet e hollë, sandalet praktike dhe aksesorët e thjeshtë janë formula më e sigurt për t’u dukur bukur pa sakrifikuar rehatinë.
Nga kombinimet për qytet deri te veshjet për udhëtime, pushime apo evente verore, këto paraqitje tregojnë se stili i mirë nuk kërkon gjithmonë shumë mund. Mjaftojnë disa pjesë klasike, materiale të lehta dhe detaje të zgjedhura mirë për ta përballuar vapën me elegancë.
Në fund, sekreti është të zgjidhni veshje që lëvizin lehtë me trupin dhe duken bukur në çdo moment të ditës, transmeton Telegrafi.
Gati për udhëtim
Me sezonin e udhëtimeve verore në kulm, veshja e Gigi Hadid në aeroport është një frymëzim i sigurt. Supermodelja kombinoi një bluzë kashmiri nga linja e saj Guest in Residence me pantallona të ajrosshme poplin dhe mokasina kamoshi, duke arritur atë ekuilibrin e dëshiruar mes stilit dhe komoditetit.
Kapelja sportive, syzet e diellit, varësja me detaje personale dhe valixhja portokalli ia dhanë pamjes një karakter më të veçantë.
Vajza me biçikletë
Jennifer Lawrence zgjodhi një stil të lehtë dhe të relaksuar për një xhiro me biçikletë në New York. Ajo veshi një këmishë të gjerë me kopsa dhe pantallona të lirshme nga La Ligne, duke krijuar një pamje perfekte për ditët e nxehta në qytet.
Aktorja e kompletoi kombinimin me sandale kamoshi me dy rripa, kapelë grafike dhe syze klasike dielli – aksesorë që ajo i zgjedh shpesh për paraqitjet e saj të përditshme.
Parisi në vapë
Kate Moss e përballoi vapën rekord në Paris gjatë Javës së Modës për Meshkuj me një formulë të thjeshtë, por shumë elegante. Baza e veshjes ishte një fustan i zi i hollë, mbi të cilin ajo hodhi një xhaketë me prerje të butë.
Ky është një kombinim ideal për ditët kur kaloni nga rruga e nxehtë në kafene ose ambiente pune me ajër të kondicionuar. Balerinat e zeza, çanta luksoze me dorezë dhe syzet e mëdha të diellit e forcuan edhe më shumë stilin e saj të pakujdesshëm, por të rafinuar.
Festë në kopsht
Zoë Kravitz dukej e freskët dhe elegante në Londër, duke e mundur vapën me një fustan të hollë argjendi. Për koktejin e Jessica McCormack, aktorja qëndroi besnike ndaj stilit të saj minimalist, duke e kompletuar pamjen me këpucë sateni me majë, byzylykë argjendi dhe një aksesor të çmuar në krah.
Syzet moderne me formë mburoje i dhanë pamjes një notë më të fortë. Ky kombinim mund të shërbejë si frymëzim për eventet verore dhe dasmat e muajve të ardhshëm.
Net disko
Taylor Swift solli frymën e viteve ’70 gjatë një vizite në Electric Lady Studios në New York. Këngëtarja veshi një bluzë polo të shkurtër, në nuanca kafe të buta, nga Guest in Residence, të kombinuar me xhinse të gjera blu me xhepa përpara.
Këpucët platformë Gucci dhe çanta Chloé e plotësuan pamjen, duke sjellë atmosferën glamuroze të epokës së diskos.
New York ose askund tjetër
Gjatë një daljeje në Los Angeles, Hailey Bieber zgjodhi një stil të frymëzuar nga vitet ’90. Ajo veshi xhinse të drejta blu dhe një bluzë vintage me mbishkrimin “NYC”, pas fitores së Knicks në finalen e NBA-së.
Aksesorët e saj të zakonshëm – shapkat e zeza, çanta mbi sup dhe syzet e mëdha – i dhanë kombinimit atë prekje të relaksuar që e bën pamjen të duket e plotë.
E bardha verore
Kendall Jenner iu kthye formulës klasike të verës, duke zgjedhur një kombinim krejt të bardhë për një event në Soho, në New York. Pamja e saj ishte nga The Row, por mund të rikrijohet lehtë me pjesë të ngjashme: një bluzë e ngushtë, fund laps, sandale të zeza me taka dhe një çantë në ngjyrë të ndezur.
Syzet Chimi dhe vathët argjendi ishin detajet përfundimtare të pamjes së saj.
Trikotazh në qytet
Për motin kalimtar në qytet, Gigi Hadid ofroi një zgjidhje të sigurt: trikotazh të lehtë. Supermodelja veshi një kardigan me brinjë në nuancën “butter yellow” nga marka e saj Guest in Residence, mbi një bluzë të lehtë blu.
Pantallonat e gjera kashmiri i dhanë rehati, ndërsa aksesorët kamoshi ngjyrë kafe – mokasinat dhe çanta e madhe – janë bërë pjesë e stilit të saj të fundit. Syzet e mëdha të diellit ishin detaji i domosdoshëm.
Frymë lingerie
Jennifer Lawrence zgjodhi stilin e fustanit të hollë për një mbrëmje romantike në New York, një trend që këtë sezon është parë shpesh në stilin e rrugës. Ajo e kombinoi fustanin e frymëzuar nga lingerie me një xhaketë të zezë oversize, duke i dhënë strukturë siluetës së butë.
Çanta me dorezë nga The Row dhe sandalet kamoshi me rripa e ngritën pamjen në një nivel më të rafinuar, perfekt për një mbrëmje vere në qytet.
Klasikët me kthesë moderne
Katie Holmes zgjodhi një veshje të thjeshtë dhe elegante për një ditë kalimtare të fundit të pranverës. Ajo kombinoi një këmishë me vija me xhinse të gjera në ngjyrë indigo.
Aktorja i modernizoi pjesët bazike me një detaj më trendi: taka në stil shapke, një model që po shihet shpesh këtë sezon. Çanta e madhe prej lëkure dhe bizhuteritë personale ia dhanë pamjes një finesë minimaliste.
Më pak është më shumë
Kaia Gerber e përballoi vapën në New York me një formulë të thjeshtë dhe shumë verore. Edhe pse fustani i saj Cou Cou Rina është aktualisht i shitur, mund të rikrijoni të njëjtën frymë të stilit Jane Birkin me një fustan mini me mëngë të gjata dhe balerina me pak takë.
Çanta e saj Gucci Jackie 1961, varësja e thjeshtë dhe syzet moderne të diellit mjaftojnë që ky kombinim të duket bashkëkohor.
Në blu
Me rritjen e temperaturave, Anne Hathaway ofron një përgjigje elegante për veshjet e verës. Aktorja zgjodhi një set të kombinuar me këmishë dhe pantallona në ngjyrë blu gjatë një daljeje në New York.
Edhe pse pjesët kishin një frymë të rehatshme, gati si pizhame elegante, ajo i ngriti me sandale të sheshta me takë të vogël dhe një çantë Balenciaga Le City. Ky është një kombinim që lëviz mes rehatisë dhe stilit të rrugës, i përshtatshëm për gjithë verën dhe për pushime.
Në modalitet pushimesh
Pas Festivalit të Filmit në Kanë, Bella Hadid është shfaqur me disa nga veshjet më të përshtatshme për pushime, teksa po shijonte jugun e Francës. Duke ndjekur trendin e ngjyrës çokollatë, ajo solli një tjetër ide verore për gardërobën e pushimeve.