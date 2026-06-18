Zyrtarët neglizhentë i kushtojnë shtrenjtë buxhetit, çka gjeti ZKA në Mitrovicën e Veriut
Zyra Kombëtare e Auditimit (ZKA) ka publikuar raportin e auditimit për Pasqyrat Financiare Vjetore të Komunës së Mitrovicës së Veriut për vitin 2025. Edhe pse Auditore e Përgjithshme, Vlora Spanca, ka dhënë një opinion të pamodifikuar për pasqyrat financiare dhe pajtueshmërinë, raporti nxjerr në pah një varg parregullsish financiare, dobësi në menaxhimin e pasurisë dhe një shkallë mjaft të ulët të realizimit të buxhetit.
Në total, auditimi ka rezultuar me gjashtë rekomandime, prej të cilave dy janë të reja, dy pjesërisht të përsëritura dhe dy të përsëritura plotësisht nga viti paraprak.
Realizimi i buxhetit në nivelin kritik prej 53%
Gjatë vitit 2025, Komuna e Mitrovicës së Veriut kishte në dispozicion një buxhet final prej 6,151,761 €. Nga kjo shumë, institucioni ka arritur të shpenzojë vetëm 3,290,371 €, që paraqet një normë realizimi prej vetëm 53%.
Sipas raportit të ZKA-së, kjo ngecje e theksuar ka ndodhur kryesisht në dy kategori kryesore ekonomike:
- Pagat dhe mëditjet: Nga 2,891,670 € të buxhetuara, janë shpenzuar vetëm 1,356,472 € (rreth 47%), për shkak të mosplotësimit të pozitave të parapara.
- Investimet kapitale: Nga 2,330,040 € në buxhetin final, janë realizuar vetëm 1,295,978 € (rreth 56%), si pasojë e moskontraktimit të projekteve sipas planifikimit.
Në anën tjetër, komuna ka shënuar tejkalim drastik në mbledhjen e të hyrave vetjake jo-tatimore, duke inkasuar 202,047 € nga 106,157 € sa ishin planifikuar.
Gabimet financiare dhe taksat e pallogaritura në urbanizëm
Auditori ka identifikuar lëshime serioze administrative brenda Drejtorisë për Urbanizëm, të cilat i kanë kushtuar buxhetit komunal mijëra euro:
- Përllogaritja e gabuar e tarifës për leje ndërtimi: Për ndërtimin e një objekti banesor kolektiv me sipërfaqe prej 12,580 m², komuna ka aplikuar tarifa të gabuara në kundërshtim me rregulloren komunale në fuqi. Në vend të vlerës reale prej 38,621 €, janë inkasuar vetëm 20,883 €, duke shkaktuar një humbje direkte financiare prej 17,738 €.
- Mungesa e lejes mjedisore: Po për të njëjtin projekt me vlerë investive prej 3,774,180 €, Drejtoria për Urbanizëm nuk ka kërkuar pajisjen me Leje Mjedisore Komunale. Si rrjedhojë, nuk është faturuar dhe as inkasuar taksa prej 0.2% e vlerës së projektit, që kap shumën prej 7,548 €.
Kaos me menaxhimin e pasurisë dhe mosndërtim i mekanizmave të kontrollit
Një tjetër fushë ku janë evidentuar mangësi të rëndësishme është menaxhimi i pasurisë jo-financiare. Komuna ka dështuar të regjistrojë blerjet e pasurive nën 1,000 € në sistemin "e-pasuria", duke nënvlerësuar pasurinë jo-kapitale për 68,288 €. Për më tepër, projektet e finalizuara që nga viti 2021 në vlerë prej 1,764,555 € vazhdojnë të mbeten të h窮ura si "investime në vijim", duke pamundësuar amortizimin e tyre të rregullt.
Gjithashtu, procesi i inventarizimit të fundvitit është kryer vetëm për administratën qendrore, duke anashkaluar plotësisht Drejtorinë e Shëndetësisë dhe atë të Arsimit.
Për sa i përket auditimit të brendshëm, Komuna e Mitrovicës së Veriut ka dështuar sërish të themelojë Njësinë e Auditimit të Brendshëm (NJAB). Edhe pse ishte shpallur një konkurs, pozita nuk u plotësua për shkak të mungesës së interesimit nga kandidatët e kualifikuar.
Menaxhmenti pajtohet pa vërejtje me gjetjet
Kryetari i Komunës së Mitrovicës së Veriut, Milan Radojevic, përmes një letre zyrtare të konfirmimit të datës 9 qershor, ka deklaruar se pajtohet plotësisht me të gjitha gjetjet dhe rekomandimet e prezantuara në këtë raport. Ai ka konfirmuar se brenda 30 ditëve do të dorëzojë një plan të detajuar veprimi për zbatimin e plotë të tyre. /Telegrafi/