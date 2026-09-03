Komuna e Fushë Kosovës ka njoftuar se po vazhdojnë punimet në sallën e sportit në Sllatinë, e cila është përuruar vitin e kaluar.

Sipas njoftimit të komunës, aktualisht po punohet në vendosjen e trafos dhe kyçjen e objektit me energji elektrike.

Drejtoria e Shërbimeve Publike është duke punuar për përmbylljen e punimeve, ndërsa sipas komunës, ato pritet të përfundojnë brenda këtij muaji.

Në terren për të parë nga afër ecurinë e punimeve ishte edhe drejtori i Shërbimeve Publike, Izja Mjeku.

Komuna ka theksuar se synimi është që salla sportive të jetë plotësisht funksionale dhe në shërbim të qytetarëve. /Telegrafi/


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