Ukë Rugova viziton Junikun, premton kontribut për komunitetin
Kryetari i Komunës së Junikut, Ruzhdi Shehu, ka pritur sot në një takim deputetin më të ri të Kuvendit të Kosovës, Ukë Ibrahim Rugova.
Në një postim në Facebook, Shehu ka theksuar rëndësinë e vizitës, duke kujtuar lidhjen historike të deputetit me Junikun.
“Uka është djali i presidentit historik Dr. Ibrahim Rugova, i cili është jo vetëm arkitekt i Pavarësisë së Kosovës, por edhe ideator dhe themelues i Komunës së Junikut”, ka shkruar Shehu.
Ai gjithashtu ka bërë të ditur se gjatë takimit deputeti Ukë Rugova ka konfirmuar angazhimin e tij për të qenë zëri i qytetarëve të Junikut në Kuvendin e Kosovës.
“Uka e ka konfirmuar që do të jetë zëri i junikasve në Kuvendin e Kosovës, si dhe do të ofroj kontributin e tij pa rezervë në shërbim të Komunës së Junikut”, ka theksuar Shehu.
Në përfundim të postimit, kryetari i Junikut ka falënderuar deputetin për vizitën dhe mbështetjen e vazhdueshme për komunitetin lokal.
“Faleminderit deputetit Ukë Rugova për vizitën dhe përkrahjen e tij për Junikun”, ka përfunduar Shehu. /Telegrafi/