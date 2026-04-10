Thaçi: Për herë të parë të gjitha fshatrat e Obiliqit përfshihen në transportin publik
Kryetari i Komunës së Obiliqit, Halil Thaçi, ka bërë të ditur se të gjitha fshatrat e komunës tashmë janë përfshirë në sistemin e transportit publik.
Përmes një postimi në Facebook, Thaçi ka thënë se ky është një hap që siguron lidhjen e çdo zone me qytetin.
“Një tjetër premtim i mbajtur. Për herë të parë, kemi përfshirë të gjitha fshatrat në transportin publik”, ka shkruar ai.
Ai ka theksuar se përmes këtij sistemi, edhe zonat që më parë nuk kanë pasur qasje në transport tani do të lidhen me qendrën urbane.
“Sot, edhe ato zona që nuk kanë pasur kurr qasje në transport, do lidhen me qytetin”, ka deklaruar Thaçi.
Sipas tij, funksionimi i linjave do të mbështetet përmes subvencionimit për kilometër, me qëllim ofrimin e një shërbimi më të rregullt dhe cilësor.
“Përmes subvencionimit për kilometër, po sigurojmë që operatorët të ofrojnë shërbim të rregullt dhe cilësor, duke garantuar që transporti publik të jetë në funksion të çdo qytetari”, ka theksuar ai. /Telegrafi/