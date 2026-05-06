Sonte kompletohet finalja e Ligës së Kampionëve, Bayern Munich takohet me PSG-në - gjithçka që duhet të dini për ndeshjen
PSG-ja vjen me avantazh minimal 5-4, por sonte në “Allianz Arena” pritet një tjetër natë e çmendur, pasi Bayerni kërkon përmbysjen në gjysmëfinalen e kthimit të Ligës së Kampionëve (21:00).
Ndeshja e parë në Paris ishte spektakël historik me 9 gola, ku PSG kryesoi 5-2, por Bayerni u kthye furishëm në 5-4 dhe e la gjithçka të hapur.
Me PSG-në në formë (4 fitore në 5 ndeshje) dhe Bayernin me seri perfekte (5 fitore radhazi) plus mbështetjen e tifozëve, detajet pritet ta vendosin finalistin.
06/05/2026 16:31- Deklaratat e PSG-së, flasin Enrique, Marquinhos dhe Zaire-Emery
Luis Enrique, trajneri i Parisit: "Do të luajmë në Mynih dhe do të kërkojmë të jemi më konkurrues se kurrë. Rafa Nadal dikur tha se në një moment të karrierës së tij, ndeshjet kundër [Roger] Federer dhe [Novak] Djokovic ishin motivimi më i mirë për të. Kjo është ajo që duam. Ne e admirojmë Bayernin, por është një motivim për të qenë më të mirë. Nesër do të përpiqemi të mposhtim një ekip që luan në mënyrë sensacionale".
Marquinhos, kapiteni i Parisit: "Ndeshja atje do të jetë e njëjta ndeshje - një ndeshje e çmendur midis dy ekipeve që duan të fitojnë dhe të shënojnë. Duhet të shkojmë atje me të njëjtin mentalitet, të njëjtin personalitet, në mënyrë që të bëjmë një punë të mrekullueshme atje".
Warren Zaire-Emery, mesfushor i Parisit: "Do të përpiqemi të imponojmë lojën tonë, të bëjmë presion siç bëjmë në çdo ndeshje dhe të rifitojmë topin sa më shumë që të jetë e mundur. Kjo skuadër është bërë për të sulmuar dhe kjo është ajo që do të përpiqemi të bëjmë nesër".
06/05/2026 16:27- Deklaratat e Bayern Munich para ndeshjes, flasin Kompany, Kane dhe Tah
Vincent Kompany, trajneri i Bayern München: "A mund të presin njerëzit të njëjtën ndeshje si javën e kaluar? Gjithmonë do të varet nga të dyja ekipet. Nëse njëra vendos të bëjë një hap prapa dhe të mbrohet më shumë, atëherë mund të ketë disa faza më të qeta në ndeshje. Përndryshe, nuk do të ketë. Është e vështirë të imagjinohet që ndonjëra nga ekipet do të ndryshojë atë që i solli këtu në radhë të parë. Ne po luajmë në shtëpi, duam të fitojmë dhe do të bëjmë gjithçka për ta arritur këtë".
Harry Kane, sulmuesi i Bayern München: "Do të jetë ai që do të marrë momentet e tij. Kishte shumë momente atje [në ndeshjen e parë], dhe ndoshta do të jetë e njëjta gjë javën tjetër. Pra, duke qenë se jemi në shtëpi me tifozët pas nesh, shpresojmë se kjo mund të na shtyjë përtej vijës".
Jonathan Tah, mbrojtës i Bayern München: "Në përgjithësi, stili ynë i lojës na ka sjellë aty ku jemi tani. Nuk ka kuptim që ne të ndryshojmë asgjë në lidhje me të. Ne duam të luajmë futboll tërheqës dhe sulmues. Sigurisht, është kërkues, por ky është stili ynë i lojës dhe ne nuk do ta ndryshojmë atë. Kur e shëtis qenin jashtë, të gjithë më flasin për ndeshjen kundër Parisit. Të gjithë në Mynih janë gati dhe të ngazëllyer për këtë ngjarje të madhe"
06/05/2026 16:25- Forma e ekipeve
Bayner Munich
Forma : BHFFHF (e para më e fundit)
Më e fundit : Bayern Munich 3-3 Heidenheim, 02/05, Bundesliga
Paris
Forma : BFFFFF
E fundit : Paris 2-2 Lorient, 02/05, Ligue 1
06/05/2026 16:23- Formacionet e mundshme, Bayern Munich -PSG
Bayern Munich: Neuer; Stanishiq, Upamecano, Tah, Laimer; Kimmich, Pavloviq; Olise, Musiala, Luis Díaz; Kane.
Paris: Safonov; Zaïre-Emery, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Vitinha; João Neves, Fabián Ruiz; Doué, Dembélé, Kvaratskhelia.
06/05/2026 16:20- Çfarë duhet të dini për ndeshjen Bayern Munich - PSG?
Ndeshja e parë në “Parc des Princes” ishte një spektakël me nëntë gola, me ritëm të lartë dhe pak hapësirë për frymëmarrje, duke u kthyer në gjysmëfinalen me më shumë gola në epokën e Ligës së Kampionëve.
PSG fitoi 5-4, duke i dhënë fund një serie prej pesë humbjesh radhazi ndaj Bayerni Munich (përfshirë humbjen 2-1 në fazën e ligës këtë sezon) dhe duke i shkaktuar kampionëve gjermanë vetëm humbjen e dytë të sezonit.
Në atë takim shënuan shtatë golashënues të ndryshëm, ndërsa dy skuadrat më produktive të këtij edicioni konfirmuan “fuqinë e zjarrit” që kanë. Në Mynih priten sërish gola, sidomos pasi për herë të parë në historinë e kompeticionit dy klube të ndryshme kanë shënuar 40+ gola në një edicion: PSG ka 43, Bayern 42. Rekordi historik i Barcelonës prej 45 golash (sezoni 1999/2000) tashmë është i arritshëm.
Në “Fussball Arena München” duhen edhe katër gola për të vendosur rekordin e ndeshjes eliminatore me më shumë gola në dy përballje. Lufta për “Këpucën e Artë” e rrit edhe më shumë tensionin: kryeson Kylian Mbappé me 15 gola, ndërsa pas tij vijnë Harry Kane (13) dhe Khvicha Kvaratskhelia (10).
Historia është pak më shumë në anën e Bayernit, që ka 9 fitore kundrejt 7 të PSG-së në 16 përballje në këtë garë. Por me vetëm një gol diferencë, gjithçka mund të varet nga një detaj: kush shënon i pari në ndeshjen e kthimit.