Rusët dhe ukrainasit ndalin sulmet ndaj njëri-tjetrit në infrastrukturën energjetike, çfarë po ndodhë?
Sipas blogerëve dhe korrespondentëve të luftës që raportojnë nga të dyja palët, ka thashetheme se forcat ruse dhe ukrainase mund të jenë urdhëruar të ndalojnë përkohësisht sulmet ndaj infrastrukturës energjetike të njëra-tjetrës, shkruan Kyiv Post.
Blogeri pro-Kremlin, Vladimir Romanov, shkroi fillimisht se që nga ora 7 e mëngjesit të së enjtes, trupave ruse u është ndaluar të godasin "çdo objekt infrastrukturor në të gjithë Ukrainën", përfshirë Kievin dhe rajonin përreth tij, me pauzën që thuhet se do të zgjasë deri më 3 shkurt, transmeton Telegrafi.
Më vonë, Romanov postoi atë që ai e quajti tekstin e supozuar të urdhrit, duke shkruar: "Përjashtoni sulmet ndaj objektivave brenda Kievit dhe rajonit të Kievit, dhe në të gjithë Ukrainën ndaj objekteve të infrastrukturës energjetike - duke përfshirë nënstacionet e energjisë, termocentralet, hidrocentralet, objektet e magazinimit të gazit, depot e naftës dhe magazinimin e karburantit nga 28 janari 2026, deri në udhëzime të mëtejshme".
Ndërkohë, kanali ukrainas Supernova+ raportoi se një urdhër i ngjashëm ekziston në anën ukrainase: Trupave thuhet se u është thënë të mos synojnë infrastrukturën energjetike ruse, transmeton Telegrafi.
Pauza e supozuar duket se lidhet me bisedimet trepalëshe në Abu Dhabi më 23-24 janar që përfshinin SHBA-në, e cila, sipas një raporti të Financial Times, diskutoi ndalimin e sulmeve ndaj objekteve energjetike ukrainase në këmbim të Kievit që të mos godiste objektet dhe tankerët rusë të naftës.
Një tjetër kanal rus pro-luftës, Belorusskiy Silovik, tha se disa njësi ruse kanë marrë udhëzime verbale, megjithëse jo të gjithë trupat janë ende në dijeni.
Në të njëjtën kohë, Nikolaevsky Vanek, një nga kanalet më të mëdha të monitorimit të sulmeve ajrore në Ukrainë - që besohet të jetë i lidhur me një zyrtar të lartë ukrainas - paralajmëroi se "nuk ka marrëveshje përfundimtare për ndalimin e sulmeve energjetike", duke shtuar se çdo pauzë ka të ngjarë të jetë e përkohshme dhe forcat ruse nuk ka gjasa t'i ndalin plotësisht sulmet e tyre.
Kur u pyet për "armëpushimin e supozuar energjetik", zëdhënësi i Kremlinit Dmitry Peskov u përgjigj: "Nuk mund të komentoj për këtë tani për tani".
Raportet vijnë mes parashikimeve jashtëzakonisht të ashpra të motit. Sipas Shërbimit Shtetëror të Emergjencave të Ukrainës, pritet një rënie e ndjeshme e temperaturave në të gjithë vendin nga 1 shkurti deri më 3 shkurt.
Asnjëra qeveri nuk i ka konfirmuar zyrtarisht raportet. Përpjekjet e mëparshme për të ndaluar sulmet energjetike - përfshirë një moratorium 30-ditor të negociuar midis presidentit të SHBA-së, Donald Trump dhe udhëheqësit të Kremlinit, Vladimir Putin në pranverën e vitit 2025 - nuk kanë dhënë rezultate të qëndrueshme.
Në dhjetor 2025, presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky propozoi një armëpushim të ngjashëm energjetik, por Kremlini e hodhi poshtë atë, duke këmbëngulur se kërkon "paqe të qëndrueshme, të garantuar dhe afatgjatë", jo masa të përkohshme. /Telegrafi/