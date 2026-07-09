Rruga Junik-Gjeravicë drejt përfundimit
Ministri i Infrastrukturës dhe Transportit, Dimal Bash ka bërë të ditur se rruga Junik- Gjeravicë është duke përfunduar me një investim me vlerë 4.8 milion dhe realizohet në kuadër të Memorandumit të Bashkëpunimit me Komunën e Junikut.
Sipas njoftimit, kjo rrugë synon qasje me të shpejtë dhe më të sigurt drejt Gjeravicës me gjatësi 18 kilometrash, duke nxitur zhvillim të turzimit, ekonomisë lokale dhe krijimin e mundësive të reja për banorët e kësaj zone.
“Me Qeverinë Kurti, si asnjëherë më parë po i japim prioritet investimeve në infrastrukturën e zonave malore. Këto janë investime që lidhin qytetarët, nxisin zhvillimin e turizmit dhe e bëjnë Kosovën më të qasshme në çdo cep të saj”, ka shkruar Basha. /Telegrafi/
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