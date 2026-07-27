Pas reshjeve të dendura të shiut që kanë përfshirë Rahovecin, ekipet komunale kanë dalë në terren për të menaxhuar situatën dhe për të sanuar pasojat e shkaktuara.

Komuna e Rahovecit ka njoftuar se ekipet e Drejtorisë së Shërbimeve Publike, në bashkëpunim me kompanitë e kontraktuara, kanë intervenuar menjëherë në zonën urbane të qytetit, duke punuar në pastrimin e rrugëve, largimin e materialeve të sjella nga reshjet dhe rikthimin e qarkullimit normal.

Në terren janë angazhuar edhe Policia e Kosovës, Inspektorati Komunal dhe Drejtoria e Shërbimeve Publike, të cilat po monitorojnë situatën dhe po ndërmarrin veprimet e nevojshme për përballimin e pasojave.

Situatë e rënduar në Rahovec, reshjet e dendura shkaktojnë vërshime

Komuna ka falënderuar ekipet për angazhimin dhe përkushtimin e tyre, ndërsa qytetarët për mirëkuptimin dhe bashkëpunimin gjatë kësaj situate.

Për raste emergjente, qytetarët mund të kontaktojnë: Ekipet Emergjente: 029 277 555, Ekodrinia: 045 661 375, Ekoregjioni: 044 417 823.

Autoritetet komunale kanë bërë thirrje për kujdes dhe kanë kërkuar nga qytetarët që për çdo rast urgjent të lajmërojnë ekipet përgjegjëse. /Telegrafi/



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