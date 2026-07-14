Një fustan i zi si ky vishet në çdo rast: Ashley Roberts shkëlqen me modelin që shpëton çdo dalje
Prerja me një sup, shkëlqimi i matur dhe aksesorët minimalistë e kthejnë këtë kombinim në formulën perfekte për ditë dhe mbrëmje
Gjatë daljes nga studioja e radios Heart FM në Londër, prezantuesja televizive dhe këngëtarja, u shfaq me një kombinim elegant veror, ku ngjyra e zezë klasike u bashkua me një prerje ideale për ditët e nxehta.
Për këtë rast, Ashley kishte zgjedhur një fustan të zi maxi me një sup, model që prej disa sezonesh mbetet ndër pjesët më të dëshiruara të verës. Prerja asimetrike zbulonte njërin sup dhe i jepte pamjes elegancë moderne, ndërsa pjesa e poshtme e lehtë dhe e valëzuar e bënte fustanin shumë të rehatshëm për t’u veshur.
Pamje elegante pa shumë mund
Detaji që e bënte më të veçantë ishte motivi reliev me vija të lehta shkëlqyese, që i jepte fustanit teksturë dhe shkëlqim të matur. Pikërisht këto detaje janë ndër trendët e sezonit, sepse edhe prerjet më të thjeshta i bëjnë të duken më luksoze.
Kombinimin e plotësoi me sandale të zeza minimaliste me taka të larta, çantë të vogël të zezë dhe syze dielli të ngushta me frymë retro. Flokët i mbajti të lëshuar në onde të buta, ndërsa grimi ishte natyral dhe i lehtë.
Fustanet me një sup prej vitesh dominojnë koleksionet verore, sepse përshtaten lehtë si për ditën, ashtu edhe për mbrëmjen. Mjafton të ndryshohen aksesorët dhe pamja merr menjëherë karakter tjetër.
Pamja e fundit e Ashley Roberts dëshmon edhe një herë se fustani i zi me një sup është një nga ato pjesë që ia vlen ta keni në gardërobë: elegant, i hijshëm dhe mjaft praktik për t’u veshur nga një drekë pune deri te një dalje verore në mbrëmje. /Telegrafi/