Në malin Pletvar për shkak të dendësisë së mjegullave është ulur dukshmëria në 50 metra
Lidhja Auto-Moto e Maqedonisë njofton se komunikacioni në vend po zhvillohet në kushte dimërore dhe në rrugë me lagështi.
Në qafën Malore Pletvar për shkak të dendësisë së mjegullave është ulur dukshmëria në 50 metra.
"Komunikacioni jashtë mjediseve urbane po zhvillohet me intensitet të moderuar.
Në vendkalimet kufitare nuk ka pritje të gjata për hyrje dhe dalje nga vendi", thonë nga LAMM.
Nga atje u bëjnë thirrje shoferëve që të kenë kujdes me shpejtësinë e automjeteve, veçanërisht nëpër luginat e vendit ku mund të ketë rrëshqitje të dheut./Telegrafi/
Top Lajme
Jobs
Deals