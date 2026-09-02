Mbyllet për qarkullim rruga “Skënder Mulaku” në Komoran
Komuna e Drenasit ka njoftuar se rruga “Skënder Mulaku” në Komoran 3 do të jetë e mbyllur për qarkullim deri në orën 18:00, për shkak të punimeve në rregullimin e rrugës.
Sipas njoftimit, mbyllja e përkohshme e rrugës është bërë me qëllim të zhvillimit sa më të lehtë dhe të sigurt të punimeve.
Komuna ka bërë të ditur se punimet synojnë përmirësimin e infrastrukturës rrugore dhe lehtësimin e qarkullimit për banorët e kësaj zone.
Qytetarëve u është kërkuar mirëkuptim gjatë kohës së realizimit të punimeve. /Telegrafi/
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