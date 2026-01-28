Java e tetë e fazës së ligës në Ligën e Kampionëve sjell një mbrëmje spektakolare futbolli, me përballje të forta mes gjigantëve evropianë dhe duele që mund të përcaktojnë fatin e shumë skuadrave në garën për kualifikim.

Nga sfidat klasike si Benfica – Real Madrid, Dortmund – Inter, Monaco – Juventus apo PSG – Newcastle, te ndeshjet ku favoritët kërkojnë të konfirmojnë epërsinë, kjo xhiro premton emocione, tension dhe futboll të nivelit më të lartë.

Në këtë javë vendimtare, çdo pikë ka peshë dhe çdo gabim mund të kushtojë shtrenjtë në rrugën drejt fazës nokaut të Champions League.

Borussia Dortmund - Inter

BORUSSIA DORTMUND: Kobel, Schlotterbeck, Bensebaini, Nmecha, Beira, Silva, Can, Ryerson, Mane

INTER: Sommer, Akanji, Acerbi, Bisseck, Luis Henrique, Susic, Zielinski, Mkhtaryan, Dimarco, Thuram, Bonny

Benfica - Real Madrid

BENFICA: Trubin; Dedić, Araújo, Otamendi, Dahl; Aursnes, Barreiro; Prestianni, Sudakov, Schjelderup; Pavlidis.

REAL MADRID: Courtois; Fede Valverde, Asencio, Huijsen, Carreras; Arda Guler, Tchouameni, Bellingham; Franco Mastantuono, Mbappé, Vinicius Jr.

Barcelona - FC Copenhagen

FC BARCELONA: Joan García; Koundé, Cubarsí, Gerard Martín, Balde; Eric García, Dani Olmo; Lamine Yamal, Fermín López, Raphinha; Lewandowski.

COPENHAGEN: Kotarski; Meling, Hatzidiakos, Gabriel Pereira, Suzuki, López; Larsson, Clem, Achouri; Elyounoussi, Dadason.

Napoli - Chelsea

NAPOLI: Meret; Di Lorenzo, Buongiorno, Juan Jesús; Olivera, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Vergara, Hojlund, Elmas

CHELSEA: Sánchez; Gusto, James, Fofana, Chalobah, Cucurella; Caicedo, Andrey Santos; Pedro Neto, Enzo Fernández, Estêvão; João Pedro.

PSV - Bayern Munich

PSV: Kovar; Dest, Schouten, Obispo, Mauro Júnior; Veerman, Saibari, Wanner; Man, Perisic, Til

BAYERN: Urbig; Bischof, Upamecano, Tah, Ito; Kimmich, Pavlovic; Karl, Musiala, Luis Díaz; Jackson.

Eintracht Frankfurt - Tottenham

Eintracht FRANKFURT: Kauã Santos; Buta, Koch, Theate, Amenda, Brown; Hojlund, Larsson, Skhiri; Götze, Knauff

TOTTENHAM: Vicario; Spence, Romero, Danso, Udogie; Palhinha, Gray; Odobert, Sarr, Xavi Simons; Kolo Muani.

Monaco - Juventus

Monaco: Köhn; Caio Henrique, Kehrer, Teze, Vanderson; Camara, Zakaria, Coulibaly; Golovin, Balogun, Akliouche.

Juventus: Perin; Cabal, Kelly, Bremer, Kalulu; Thuram, Koopmeiners; Miretti, McKennie, Conceiçao; Openda.

Manchester City - Galatasaray

MANCHESTER CITY: Donnarumma; Matheus Nunes, Khusanov, Aké, O’Reilly, Ait-Nouri; Bernardo Silva, Cherki, Doku; Haaland, Marmoush

GALATASARAY: Çakır; Jakobs, Sánchez, Bardakcı, Sallai; Gabriel Sara, Lemina; Sané, Gündogan, Yılmaz; Osimhen.

PSG - Newcastle

PSG: Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; João Neves, Vitinha, Zaire-Emery; Kvaratskhelia, Dembélé, Barcola

NEWCASTLE: Pope; Botman, Thiaw, Burn; Hall, Miley, Tonali, Ramsey; Elanga, Woltemade, Willock.

Ath Bilbao - Sporting CP

ATHLETIC BILBAO: Unai Simón; Gorosabel, Yuri, Paredes, Boiro; Rego, Galarreta, Sancet; Unai Gómez, Guruzeta, Robert Navarro

SPORTING : Rui Silva; Iván Fresneda, Inácio, Diomande, Maxi Araújo; Bragança, Hjulmand, João Simões; Geny Catamo, Trincão; Luis Suárez.

Bayer Leverkusen - Villarreal

BAYER LEVERKUSEN: Blaswich; Quansah, Andrich, Badé; Lucas Vázquez, Equi Fernández, Aleix García, Grimaldo; Maza, Tillman; Schick

VILLARREAL: Arnau Tenas; Pau Navarro, Rafa Marín, Renato Veiga, Cardona; Buchanan, Comesaña, Partey, Alassane; Oluwaseyi, Pépé.

Liverpool - Qarabag

LIVERPOOL: Alisson; Frimpong, Gravenberch, Van Dijk, Robertson; Szoboszlai, Mac Allister; Salah, Wirtz, Gakpo; Ekitike.

QARABAG: Kochalski; Silva, Mustafazada, Medina, Cafarquliyev; Bicalho, Jankovic; Andrade, Zoubir, Montiel; Durán.

Royale Union SG - Atalanta

UNION SG: Scherpen; Mac Allister, Burgess, Sykes; Khalaili, Van De Perre, Zorgane, Patris; Ait El Hadj, Florucz; Smith

ATALANTA: Sportiello; Kossounou, Hien, Ahanor; Zappacosta, Musah, Éderson, Bernasconi; Samardzic, Lookman; Krstovic.

Ajax - Olympiacos Piraeus

AJAX : Jaros; Gaaei, Sutalo, Baas, Wijndal; Regeer; Steur, Klaassen; Gloukh, Godts; Dolberg

OLYMPIACOS : Tzolakis; Costinha, Retsos, Pirola, Ortega; Mouzakitis, Hezze; Rodinei, El Kaabi, Gelson Martins; Taremi.

Club Brugge KV - Marseille

Club BRUGGE: Mignolet; Sabbe, Ordóñez, Mechele, Seys; Stankovic, Vanaken, Onyedika; Carlos Forbs, Vermant, Diakhon

OM: Rulli; Murillo, Balerdi, Aguerd, Medina; Weah, Hojbjerg, Kondogbia, Greenwood, Traorè; Gouiri.

Arsenal 0-0 Kairat Almaty

ARSENAL: Kepa; Ben White, Mosquera, Calafiori, Lewis-Skelly; Eze, Norgaard, Kai Havertz; Madueke, Gyokeres, Martinelli.

KAIRAT: Anerbekov; Shirobokov, Martynovich, Sorokin; Tapalov, Glazer, Sadybekov, Mata; Mrynskiy, Edmilson, Monteiro.

Atletico Madrid - Bodo/Glmit

ATLETICO MADRID: Oblak; Marcos Llorente, Pubill, Giménez, Hancko; Nico González, Barrios, Koke, Baena; Julián Álvarez, Sorloth

BODO/GLIMT: Haikin; Sjovold, Gundersen, Bjortuft, Bjorkan; Fet, Berg, Evjen; Blomberg, Hogh, Hauge

Pafos - Slavia Prague

PAFOS: Gorter; Bruno, Luckassen, David Luiz, Pileas; Dragomir, Quina, Pêpê; Orsic, Jajá; Anderson

SLAVIA PRAGA: Stanek; Chaloupek, Ogbu, Zima; Doudera, Dorley, Sadílek, Mbodji; Cham, Prekop, Provod.