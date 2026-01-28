LIVE/ Nata e fundit e fazës së grupeve në Ligën e Kampionë: 18 ndeshje, luftohet për çdo gjë
Java e tetë e fazës së ligës në Ligën e Kampionëve sjell një mbrëmje spektakolare futbolli, me përballje të forta mes gjigantëve evropianë dhe duele që mund të përcaktojnë fatin e shumë skuadrave në garën për kualifikim.
Nga sfidat klasike si Benfica – Real Madrid, Dortmund – Inter, Monaco – Juventus apo PSG – Newcastle, te ndeshjet ku favoritët kërkojnë të konfirmojnë epërsinë, kjo xhiro premton emocione, tension dhe futboll të nivelit më të lartë.
Në këtë javë vendimtare, çdo pikë ka peshë dhe çdo gabim mund të kushtojë shtrenjtë në rrugën drejt fazës nokaut të Champions League.
Borussia Dortmund - Inter
BORUSSIA DORTMUND: Kobel, Schlotterbeck, Bensebaini, Nmecha, Beira, Silva, Can, Ryerson, Mane
INTER: Sommer, Akanji, Acerbi, Bisseck, Luis Henrique, Susic, Zielinski, Mkhtaryan, Dimarco, Thuram, Bonny
Benfica - Real Madrid
BENFICA: Trubin; Dedić, Araújo, Otamendi, Dahl; Aursnes, Barreiro; Prestianni, Sudakov, Schjelderup; Pavlidis.
REAL MADRID: Courtois; Fede Valverde, Asencio, Huijsen, Carreras; Arda Guler, Tchouameni, Bellingham; Franco Mastantuono, Mbappé, Vinicius Jr.
Barcelona - FC Copenhagen
FC BARCELONA: Joan García; Koundé, Cubarsí, Gerard Martín, Balde; Eric García, Dani Olmo; Lamine Yamal, Fermín López, Raphinha; Lewandowski.
COPENHAGEN: Kotarski; Meling, Hatzidiakos, Gabriel Pereira, Suzuki, López; Larsson, Clem, Achouri; Elyounoussi, Dadason.
Napoli - Chelsea
NAPOLI: Meret; Di Lorenzo, Buongiorno, Juan Jesús; Olivera, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Vergara, Hojlund, Elmas
CHELSEA: Sánchez; Gusto, James, Fofana, Chalobah, Cucurella; Caicedo, Andrey Santos; Pedro Neto, Enzo Fernández, Estêvão; João Pedro.
PSV - Bayern Munich
PSV: Kovar; Dest, Schouten, Obispo, Mauro Júnior; Veerman, Saibari, Wanner; Man, Perisic, Til
BAYERN: Urbig; Bischof, Upamecano, Tah, Ito; Kimmich, Pavlovic; Karl, Musiala, Luis Díaz; Jackson.
Eintracht Frankfurt - Tottenham
Eintracht FRANKFURT: Kauã Santos; Buta, Koch, Theate, Amenda, Brown; Hojlund, Larsson, Skhiri; Götze, Knauff
TOTTENHAM: Vicario; Spence, Romero, Danso, Udogie; Palhinha, Gray; Odobert, Sarr, Xavi Simons; Kolo Muani.
Monaco - Juventus
Monaco: Köhn; Caio Henrique, Kehrer, Teze, Vanderson; Camara, Zakaria, Coulibaly; Golovin, Balogun, Akliouche.
Juventus: Perin; Cabal, Kelly, Bremer, Kalulu; Thuram, Koopmeiners; Miretti, McKennie, Conceiçao; Openda.
Manchester City - Galatasaray
MANCHESTER CITY: Donnarumma; Matheus Nunes, Khusanov, Aké, O’Reilly, Ait-Nouri; Bernardo Silva, Cherki, Doku; Haaland, Marmoush
GALATASARAY: Çakır; Jakobs, Sánchez, Bardakcı, Sallai; Gabriel Sara, Lemina; Sané, Gündogan, Yılmaz; Osimhen.
PSG - Newcastle
PSG: Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; João Neves, Vitinha, Zaire-Emery; Kvaratskhelia, Dembélé, Barcola
NEWCASTLE: Pope; Botman, Thiaw, Burn; Hall, Miley, Tonali, Ramsey; Elanga, Woltemade, Willock.
Ath Bilbao - Sporting CP
ATHLETIC BILBAO: Unai Simón; Gorosabel, Yuri, Paredes, Boiro; Rego, Galarreta, Sancet; Unai Gómez, Guruzeta, Robert Navarro
SPORTING : Rui Silva; Iván Fresneda, Inácio, Diomande, Maxi Araújo; Bragança, Hjulmand, João Simões; Geny Catamo, Trincão; Luis Suárez.
Bayer Leverkusen - Villarreal
BAYER LEVERKUSEN: Blaswich; Quansah, Andrich, Badé; Lucas Vázquez, Equi Fernández, Aleix García, Grimaldo; Maza, Tillman; Schick
VILLARREAL: Arnau Tenas; Pau Navarro, Rafa Marín, Renato Veiga, Cardona; Buchanan, Comesaña, Partey, Alassane; Oluwaseyi, Pépé.
Liverpool - Qarabag
LIVERPOOL: Alisson; Frimpong, Gravenberch, Van Dijk, Robertson; Szoboszlai, Mac Allister; Salah, Wirtz, Gakpo; Ekitike.
QARABAG: Kochalski; Silva, Mustafazada, Medina, Cafarquliyev; Bicalho, Jankovic; Andrade, Zoubir, Montiel; Durán.
Royale Union SG - Atalanta
UNION SG: Scherpen; Mac Allister, Burgess, Sykes; Khalaili, Van De Perre, Zorgane, Patris; Ait El Hadj, Florucz; Smith
ATALANTA: Sportiello; Kossounou, Hien, Ahanor; Zappacosta, Musah, Éderson, Bernasconi; Samardzic, Lookman; Krstovic.
Ajax - Olympiacos Piraeus
AJAX : Jaros; Gaaei, Sutalo, Baas, Wijndal; Regeer; Steur, Klaassen; Gloukh, Godts; Dolberg
OLYMPIACOS : Tzolakis; Costinha, Retsos, Pirola, Ortega; Mouzakitis, Hezze; Rodinei, El Kaabi, Gelson Martins; Taremi.
Club Brugge KV - Marseille
Club BRUGGE: Mignolet; Sabbe, Ordóñez, Mechele, Seys; Stankovic, Vanaken, Onyedika; Carlos Forbs, Vermant, Diakhon
OM: Rulli; Murillo, Balerdi, Aguerd, Medina; Weah, Hojbjerg, Kondogbia, Greenwood, Traorè; Gouiri.
Arsenal 0-0 Kairat Almaty
ARSENAL: Kepa; Ben White, Mosquera, Calafiori, Lewis-Skelly; Eze, Norgaard, Kai Havertz; Madueke, Gyokeres, Martinelli.
KAIRAT: Anerbekov; Shirobokov, Martynovich, Sorokin; Tapalov, Glazer, Sadybekov, Mata; Mrynskiy, Edmilson, Monteiro.
Atletico Madrid - Bodo/Glmit
ATLETICO MADRID: Oblak; Marcos Llorente, Pubill, Giménez, Hancko; Nico González, Barrios, Koke, Baena; Julián Álvarez, Sorloth
BODO/GLIMT: Haikin; Sjovold, Gundersen, Bjortuft, Bjorkan; Fet, Berg, Evjen; Blomberg, Hogh, Hauge
Pafos - Slavia Prague
PAFOS: Gorter; Bruno, Luckassen, David Luiz, Pileas; Dragomir, Quina, Pêpê; Orsic, Jajá; Anderson
SLAVIA PRAGA: Stanek; Chaloupek, Ogbu, Zima; Doudera, Dorley, Sadílek, Mbodji; Cham, Prekop, Provod.