Çerekfinalet e Ligës së Kampionëve: Bayern Munich shënon ndaj Real Madridit, Sportingut dhe Arsenali në heshtje
Sot (e martë) rikthehet magjia e Ligës së Kampionëve me dy ndeshje të mëdha të fazës çerekfinale, teksa dy ndeshjet tjera janë planifikuar për të mërkurën.
Në qendër të vëmendjes është dueli klasik në “Santiago Bernabeu” mes Real Madridit dhe Bayern Munichut, një përballje që shpesh ka prodhuar histori dhe dramë në arenën evropiane.
Në anën tjetër, Sporting Lisbona pret në shtëpi Arsenalin, në një duel që premton ritëm të lartë dhe futboll sulmues.
07/04/2026 19:15- Real Madrid 0-1 Bayern Munich
Mbyllet pjesa e parë
41' GOOOOOOOOOL - Luiz Diaz (Bayern Munich) 0-1
1' Nis ndeshja
Formacionet zyrtare
Real Madrid: Lunin, Trent, Rudiger, Huijsen, Carreras, Valverde, Thiago, Tchoumeni, Arda Guler, Mbappe, Vinicius.
Bayern Munich: Neuer, Upamecano, Tah, Kimmich, Gnarby, Kane, Luis Diaz, Olise, Laimer, Stranisic, Pavlovic.
Gjyqtar: Mark Oliver (Angli)
07/04/2026 19:16- Sporting 0-0 Arsenal
Mbyllet pjesa e parë
1' Nis ndeshja
Formacionet zyrtare
Sporting: Silva, Fresneda, Diomande, Inacio, Araujo, Morita, Simoes, Caamo, Trincao, Goncalves, Suarez
Arsenal: Raya, White, Saliba, Gabriel, Calafiori, Zubimendi, Rice, Odegaard, Madueke, Trossard, Gyokeres
Gjyqtar: Daniel Siebert (Gjermani)