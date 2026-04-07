Sot (e martë) rikthehet magjia e Ligës së Kampionëve me dy ndeshje të mëdha të fazës çerekfinale, teksa dy ndeshjet tjera janë planifikuar për të mërkurën.

Në qendër të vëmendjes është dueli klasik në “Santiago Bernabeu” mes Real Madridit dhe Bayern Munichut, një përballje që shpesh ka prodhuar histori dhe dramë në arenën evropiane.

Në anën tjetër, Sporting Lisbona pret në shtëpi Arsenalin, në një duel që premton ritëm të lartë dhe futboll sulmues.

07/04/2026 19:15- Real Madrid 0-1 Bayern Munich

Mbyllet pjesa e parë

41' GOOOOOOOOOL - Luiz Diaz (Bayern Munich) 0-1

1' Nis ndeshja

Formacionet zyrtare

Real Madrid: Lunin, Trent, Rudiger, Huijsen, Carreras, Valverde, Thiago, Tchoumeni, Arda Guler, Mbappe, Vinicius.

Bayern Munich: Neuer, Upamecano, Tah, Kimmich, Gnarby, Kane, Luis Diaz, Olise, Laimer, Stranisic, Pavlovic.

Gjyqtar: Mark Oliver (Angli)

07/04/2026 19:16- Sporting 0-0 Arsenal

Mbyllet pjesa e parë

1' Nis ndeshja

Formacionet zyrtare

Sporting: Silva, Fresneda, Diomande, Inacio, Araujo, Morita, Simoes, Caamo, Trincao, Goncalves, Suarez

Arsenal: Raya, White, Saliba, Gabriel, Calafiori, Zubimendi, Rice, Odegaard, Madueke, Trossard, Gyokeres

Gjyqtar: Daniel Siebert (Gjermani)