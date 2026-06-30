Komuna e Kamenicës njofton për vazhdimin e procesit të dezinfektimit, dezinsektimit dhe deratizimit
Komuna e Kamenicës ka njoftuar qytetarët se gjatë mbrëmjes së sotme do të vazhdojë procesi i dezinfektimit, dezinsektimit dhe deratizimit hapësinor (DDD) në pjesët e mbetura të territorit komunal.
Sipas njoftimit zyrtar, aktivitetet e planifikuara do të nisin nga ora 20:00 dhe do të zhvillohen në zonat ku ky proces ende nuk ka përfunduar.
"Njoftohen qytetarët e Komunës së Kamenicës se sot vazhdon procesi i dezinfektimit, dezinsektimit dhe deratizimit hapësinor (DDD). Ky proces do të vazhdojë sonte nga ora 20:00 në mbrëmje në pjesët e mbetura të komunës sonë", thuhet në njoftimin e komunës.
Autoritetet komunale u kanë bërë thirrje qytetarëve që të tregojnë kujdes gjatë zhvillimit të këtij procesi dhe të ndërmarrin masat e nevojshme parandaluese.
"Luten të gjithë qytetarët që të kenë kujdes, t’i mbyllin dyert dhe dritaret në kohën e mbrëmjes kur edhe fillon procesi", njofton Komuna e Kamenicës.
Gjithashtu, komuna ka apeluar edhe tek bletarët që të ndërmarrin masa mbrojtëse për kosheret e bletëve.
"Po ashtu edhe nga bletarët kërkohet që t’i mbyllin kosheret e bletëve sot dhe nesër në mbrëmje derisa të përfundojë ky proces", thuhet më tej në njoftim. /Telegrafi/