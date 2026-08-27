KFOR-i Turk pajis me çanta e materiale shkollore 47 nxënës në Gjurkoc të Shtimës
KFOR-i Turk, në bashkëpunim me Drejtorinë e Arsimit të Komunës së Shtimes dhe Zyrën për Komunitete dhe Kthim, ka mbështetur 47 nxënës të komuniteteve që vijojnë mësimin në paralelen e ndarë të Shkollës Fillore “Lasgush Poradeci”, në fshatin Gjurkoc.
Gjatë aktivitetit të zhvilluar sot, nxënësve u janë dhuruar çanta dhe materiale shkollore, me qëllim krijimin e kushteve më të mira për vijimin e procesit mësimor.
Shefi i Sektorit të Arsimit në Komunën e Shtimes, Lulzim Sahiti, ka shprehur mirënjohje për KFOR-in Turk për mbështetjen dhe bashkëpunimin me institucionet arsimore.
“Falënderojmë përzemërsisht KFOR-in Turk për këtë mbështetje dhe për bashkëpunimin e vazhdueshëm me shkollat e komunës sonë. Kontributi i tyre është një ndihmesë e çmuar për nxënësit tanë dhe një dëshmi e rëndësisë së bashkëpunimit në funksion të arsimit dhe mirëqenies së fëmijëve”, ka thënë Sahiti.
Aktiviteti synon të kontribuojë në përmirësimin e kushteve për nxënësit dhe mbështetjen e tyre në prag të fillimit të vitit të ri shkollor. /Telegrafi/