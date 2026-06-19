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MPB njofton se është ngritur kallëzim penal ndaj një drejtori të një ndërmarrje publike në Manastir, për shkak se dyshohet se ka kryer veprën penale "shkelja e të drejtës së marrëdhënies së punës”.

"SPB Manastir ngriti kallëzim penal kundër M.G. (56) nga Manastiri për shkak të dyshimit të bazuar për kryerje të veprës penale “shkelja e të drejtës së marrëdhënies së punës”.

I denoncuari, në cilësinë e drejtorit të Ndërmarrjes Publike “Strezhevë” në Manastir, në periudhën nga shkurti 2023 deri më 29.06.2023, në tri raste kishte ndryshuar vendin e punës së një personi në kundërshtim me dispozitat e Ligjit për Nëpunësit Administrativë, Ligjit të Punës dhe Rregullores për sistematizimin e vendeve të punës", thuhet në njoftimin e MPB-së./Telegrafi/

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