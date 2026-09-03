Haliti prezanton projektin për rregullimin e parkut dhe hapësirave publike në Letnicë
Kryetari i Komunës së Vitisë, Sokol Haliti, së bashku me ekipin e inxhinierëve dhe arkitektëve të komunës, ka prezantuar projekt-propozimin për rregullimin e parkut dhe hapësirave përreth në Letnicë.
Sipas Komunës së Vitisë, koncepti parasheh rregullimin dhe funksionalizimin e hapësirave publike, duke përfshirë gjelbërimin, shtigjet për këmbësorë, hapësirat për pushim, ndriçimin, parkingun dhe infrastrukturën tjetër përcjellëse.
Në fazën e ardhshme, projekt-propozimi pritet t’u prezantohet Këshillit të Fshatit, institucioneve lokale dhe banorëve të Letnicës, me qëllim që të merren sugjerimet e komunitetit para finalizimit të projektit.
Komuna ka bërë të ditur se synimi është që projekti përfundimtar të realizohet në harmoni me karakterin e Letnicës dhe në bashkëpunim të ngushtë me komunitetin lokal.
Haliti ka theksuar rëndësinë e përfshirjes së banorëve në këtë proces, para se projekti të marrë formën përfundimtare. /Telegrafi/