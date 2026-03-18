Gjykatësja amerikane urdhëron administratën Trump të rihapë Zërin e Amerikës
Një gjykatëse në SHBA ka vendosur që mbyllja efektive e Zërit të Amerikës (VOA) vitin e kaluar ishte "e paligjshme", dhe se qindra gazetarë të saj duhet të rikthehen në punë.
Gjykatësja e Gjykatës së Qarkut Royce Lamberth u ka dhënë autoriteteve një javë kohë për ta rikthyer në transmetim transmetuesin ndërkombëtar.
VOA u krijua gjatë Luftës së Dytë Botërore për t'iu kundërvënë propagandës naziste.
Vetëm disa javë pasi u rikthye në detyrë si president, Donald Trump lëshoi një urdhër ekzekutiv për të mbyllur transmetuesin, të cilin zyrtarët e tij e akuzuan për paragjykim të krahut të majtë.
Trump gjithashtu urdhëroi që media të tilla si Radio Evropa e Lirë dhe Radio Azia e Lirë të "eliminohen në masën maksimale në përputhje me ligjin në fuqi".
Presidenti emëroi Kari Lake në krye të Agjencisë Amerikane për Median Globale (USAGM) - kompania mëmë që mbikëqyr dhe financon VOA-n, si dhe Radio Evropa e Lirë dhe Radio Azia e Lirë.
Lake vazhdoi të shkarkonte më shumë se 85% të punonjësve të agjencisë - më shumë se 1,000 staf vetëm në VOA - duke lënë vetëm një grusht punonjësish në vendet e tyre të punës.
Shumica kanë qenë në leje administrative të paguar që nga viti i kaluar, përfshirë gazetarët e Shërbimit Persian të cilët u thirrën përsëri në punë pasi Izraeli sulmoi Iranin qershorin e kaluar.
Javën e kaluar, gjyqtarja Lamberth vendosi që Lake nuk kishte autoritet për të urdhëruar pezullimin e fuqisë punëtore të USAGM pasi ajo nuk ishte konfirmuar nga Senati i SHBA-së.
Në vendimin e së martës, gjyqtarja federale e përshkroi vendimin për shkarkimin e gazetarëve si "arbitrar dhe kapriçioz", duke shtuar se qeveria nuk kishte marrë parasysh legjislacionin që përcakton se cilat gjuhë dhe rajone duhet t'u shërbejë VOA.
"Të pandehurit nuk kanë ofruar asgjë që i afrohet një baze parimore për vendimin e tyre", shkroi Lamberth.
Tre gazetarë të VOA kishin paditur administratën Trump. Njëra prej tyre, Patsy Widakuswara, tha se ishte thellësisht mirënjohëse për vendimin e gjyqtares.
"Shpresojmë që populli amerikan do të vazhdojë të mbështesë misionin tonë për të prodhuar gazetari, jo propagandë", i tha ajo agjencisë së lajmeve Associated Press.
Nuk është e qartë nëse pasardhësja e nominuar e Lake, Sarah Rogers - emërimi i së cilës duhet të konfirmohet nga Senati - do të apelojë.
Përpara se të mbyllej, Zëri i Amerikës transmetonte përmbajtje televizive, radiofonike dhe digjitale në pothuajse 50 gjuhë.
Kritikat e Trumpit ndaj Zërit të Amerikës janë pjesë e sulmeve të tij më të gjera kundër medias amerikane, të cilën studimet sugjerojnë se konsumatorët amerikanë të lajmeve e shohin si shumë të polarizuar.