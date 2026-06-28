Duket si fund, por fsheh diçka shumë praktike: Pjesa që i shkon çdo siluete
Është e lehtë, femërore dhe shumë më komode sesa duket në shikim të parë – prandaj po kthehet në zgjedhjen e preferuar të sezonit
Kur temperaturat rriten, shumica e femrave kërkojnë veshje që janë të lehta, praktike dhe mjaft elegante për raste të ndryshme. Pikërisht për këtë arsye, këtë verë në plan të parë po del një pjesë që bashkon më të mirën e dy botëve: pamjen femërore të fundit dhe rehatinë e pantallonave të shkurtra.
Në shikim të parë duket si një fund klasik, por falë pantallonave të shkurtra të fshehura poshtë, ofron shumë më tepër liri në lëvizje. Për këtë arsye është bërë një nga pjesët më të dëshiruara të sezonit dhe zgjedhja ideale për ato që duan të duken të kuruara, por njëkohësisht të ndihen plotësisht rehat.
Fundi me pantallona të shkurtra është prirja kryesore e sezonit
Ky model përshtatet lehtë me stile të ndryshme dhe mund të vishet nga mëngjesi deri në mbrëmje. Në koleksionet e këtij sezoni dominojnë modelet e thjeshta, në ngjyra neutrale, të cilat kombinohen bukur me këmisha, bluza të lehta, bluza pambuku dhe sandale.
Ato që e duan stilin sportiv mund të zgjedhin modele me pala, të frymëzuara nga veshjet e tenisit, të cilat prej disa sezonesh janë ndër më të kërkuarat. Po ashtu, shumë të pëlqyera janë edhe prerjet asimetrike me mbivendosje, që i japin të gjithë kombinimit një pamje më moderne, transmeton Telegrafi.
Modelet boheme dhe prej liri për kombinime më elegante
Për femrat që e duan stilin romantik, zgjedhje e shkëlqyer janë modelet e lehta me pala të buta ose fundet me pantallona të shkurtra nga materiale të ajrosura, që ndjekin bukur lëvizjen e trupit.
Veçanërisht të pëlqyera janë modelet e frymëzuara nga stili bohem, të cilat kombinohen lehtë me sandale të sheshta ose këpucë verore me taban të lehtë.
Vëmendje të madhe po tërheqin edhe variantet prej liri, të cilat shpesh vijnë si komplet me jelek ose bluzë në të njëjtën nuancë. Këto kombinime duken elegante dhe mund të vishen lehtësisht edhe në dalje mbrëmjeje apo në festa verore.
Pse pëlqehet kaq shumë?
Përveç pamjes moderne, përparësia më e madhe e këtij modeli është komoditeti. Nuk keni nevojë të mendoni për lëvizjet, për erën apo për mënyrën si uleni, ndërsa njëkohësisht ruani pamjen femërore që jep fundi.
Pikërisht për këtë arsye, shumë njohës të modës e veçojnë këtë pjesë praktike si një nga prirjet më të mëdha të verës, që pa dyshim do të mbetet e pranishme edhe në sezonet e ardhshme. /Telegrafi/