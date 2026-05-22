Një zjarr ka përfshirë sot hapësirat e qendrës tregtare “Mediteran” në qytetin e Vitisë, ndërsa në vendngjarje ka dalë edhe kryetari i Komunës së Vitisë, Sokol Haliti.

Sipas njoftimit të komunës, në vend kanë intervenuar njësitet e zjarrfikësve, Policia e Kosovës dhe ekipet emergjente, të cilat kanë arritur ta lokalizojnë zjarrin.

Kryetari Haliti ka falënderuar ekipet për reagimin e shpejtë dhe ka shprehur mbështetje institucionale për bizneset e prekura nga ky rast.

“Sipas informatave të para, raportohet për dëme materiale, ndërsa shkaqet e zjarrit po hetohen nga organet kompetente”, thuhet në njoftim.

Nuk është bërë e ditur nëse ka të lënduar nga zjarri. /Telegrafi/


