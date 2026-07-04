Çfarë nënkuptojnë shenjat 6M, 12M, 18M dhe 24M në shampot? Kontrolloni shishen para se t’i lani flokët
Shumica e njerëzve nuk e dinë se ky simbol i vogël në shampo mund të tregojë nëse produkti është ende i sigurt
Produktet për kujdesin e flokëve janë ndër më të përdorurat në përditshmëri. Por, shumë njerëz i blejnë shampot, i përdorin disa herë dhe më pas i lënë për muaj të tërë në raft, pa kontrolluar nëse janë ende të sigurta për përdorim.
Edhe shampoja ka afat përdorimi. Me kalimin e kohës, përbërësit e saj mund të humbasin qëndrueshmërinë dhe efektivitetin. Si pasojë, produkti mund të mos pastrojë më flokët si më parë, të ndryshojë aromën ose ngjyrën, madje në disa raste të krijojë kushte për zhvillimin e baktereve dhe mykut.
Çfarë do të thotë afati i shampos?
Shampot përmbajnë përbërës pastrues, aroma, substanca ushqyese dhe konservues. Me kalimin e kohës, këta përbërës mund të dobësohen, ndaj prodhuesi nuk garanton më cilësinë dhe sigurinë e produktit pas periudhës së shënuar në ambalazh.
Ndryshe nga ushqimet, shumica e shampove nuk kanë gjithmonë një datë të qartë skadimi. Në vend të saj, në ambalazh zakonisht gjendet një simbol i vogël që tregon për sa kohë produkti mund të përdoret pas hapjes, transmeton Telegrafi.
Çfarë nënkuptojnë 6M, 12M, 18M dhe 24M?
Ky simbol quhet PAO (Period After Opening) dhe paraqitet si një kavanoz i vogël i hapur me një numër dhe shkronjën M.
6M do të thotë se produkti duhet përdorur brenda 6 muajve pas hapjes.
12M do të thotë se produkti duhet përdorur brenda 12 muajve pas hapjes.
18M tregon se produkti mund të përdoret deri në 18 muaj pas hapjes, nëse ruhet siç duhet.
24M do të thotë se produkti mund të përdoret deri në 24 muaj pas hapjes.
Shkronja M do të thotë muaj. Numri nuk tregon kohën nga dita e blerjes, por periudhën e përdorimit nga momenti kur shishja hapet për herë të parë.
Sa zgjat një shampo?
Një shampo e pahapur zakonisht mund të ruajë cilësinë për 2 deri në 4 vjet, nëse mbahet në vend të freskët, të thatë dhe larg diellit.
Pas hapjes, shumica e shampove mbeten të sigurta dhe efektive për 12 deri në 24 muaj, varësisht nga formula dhe përbërësit mbrojtës.
Në disa produkte mund të gjendet edhe shënimi “Best Before” ose një datë konkrete skadimi, që tregon deri kur prodhuesi garanton cilësinë optimale.
Kur nuk duhet përdorur më?
Mos e përdorni shampon nëse vëreni:
- aromë të çuditshme;
- ndryshim të ngjyrës;
- ndryshim të trashësisë;
- ndarje të përbërjes;
- irritim të skalpit pas përdorimit.
Për ta ruajtur sa më mirë, mbylleni gjithmonë shishen pas përdorimit, mbajeni larg nxehtësisë dhe mos e lini gjatë në ambiente me lagështi të tepërt. Një simbol i vogël në etiketë mund t’ju ndihmojë të shmangni probleme të panevojshme me flokët dhe skalpin. /Telegrafi/