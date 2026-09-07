Basha: Rruga Gorancë–Krivenik drejt përfundimit
Ministri në detyrë i Infrastrukturës dhe Transportit, Dimal Basha, ka njoftuar se ka nisur asfaltimi i fazës së dytë të rrugës Gorancë–Krivenik në Han të Elezit.
Basha ka bërë të ditur se pas vizitës së fundit, kur rruga ishte ende me zhavorr, tashmë po vazhdon asfaltimi i segmentit të dytë të projektit.
Faza e parë e projektit përfshin 1.8 kilometra rrugë, me vlerë rreth 400 mijë euro, ndërsa faza e dytë, e cila është duke u asfaltuar, ka gjatësi prej 2.6 kilometrash dhe vlerë prej 694 mijë eurosh.
Në total, sipas Bashës, investimi për këtë projekt nga Qeveria e Kosovës kap vlerën e mbi 1 milion eurove.
Sipas tij, rruga do të lidhë më mirë banorët e Gorancës me Krivenikun dhe zonat përreth, duke përmirësuar qarkullimin dhe sigurinë, si dhe duke ndikuar në zhvillimin e kësaj zone.
“Vazhdojmë me punë konkrete në terren dhe me investime në infrastrukturë që ua lehtësojnë jetën qytetarëve”, ka shkruar Basha. /Telegrafi/