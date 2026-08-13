Banori i Vragolisë në Fushë Kosovë: Jemi në javën e katërt që nuk mblidhen mbeturinat
Banorët e fshatit Vragoli në Fushë Kosovë po përballen me probleme me grumbullimin e mbeturinave, pasi, sipas një banori, ato nuk janë mbledhur për rreth katër javë.
Banori i ka dërguar Telegrafit fotografi nga gjendja në fshat, duke thënë se kontejnerët janë të mbushur në disa pjesë të Vragolit.
“Fshati Vragoli tash ka hy në javën e 4 që nuk merren mbeturinat. Po thuajse në tërë fshatin janë kështu kontejnerët”, ka thënë banori.
Ai ka kërkuar që shqetësimi i banorëve të bëhet publik, duke e cilësuar situatën si alarmante.
“Ju lutem postone se në Vragoli gjendja alarmante është për bërllog”, ka deklaruar ai.
Banori ka theksuar se grumbullimi i mbeturinave është problem në disa pika të fshatit, ndërsa përmes fotografive të dërguara në redaksi ka dëshmuar gjendjen e kontejnerëve. /Telegrafi/