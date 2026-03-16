Në një nga zonat që po zhvillohet me ritëm të shpejtë në kryeqytet, në Prishtina e Re, ofrohet për shitje një banesë me sipërfaqe 92.70m², e vendosur në Rrugën “Holger Petersen”, brenda kompleksit Prishtina e Re.

Banesa ka orientim nga lindja, çka mundëson ndriçim natyral gjatë orëve të paradites dhe një ambient të këndshëm për jetesë. Organizimi i brendshëm përfshin qëndrimin ditor me kuzhinë, dy dhoma gjumi, banjo si dhe ballkon.

Sa i përket komoditetit, sistemi i ngrohjes është i mundësuar me energji elektrike, ndërsa banesa është e pajisur edhe me kondicioner. Ajo ofrohet me të gjitha mobiljet, duke e bërë të përshtatshme për banim të menjëhershëm.

Ndërtesa ku ndodhet banesa është e pajisur me ashensor dhe ofron hapësirë të mjaftueshme për vendparkim për banorët.

Zona Prishtina e Re po konsiderohet ndër zonat me potencial të lartë zhvillimi në kryeqytet, me infrastrukturë të përfunduar dhe ndërtime të reja banesore cilësore. Afërsia me rrugët kryesore, institucionet arsimore, marketet dhe shërbime të tjera të përditshme e bën këtë lokacion të përshtatshëm si për jetesë, ashtu edhe për investim.


Karakteristika dhe informata të pronës:

  • 2 dhoma gjumi
  • 1 banjo
  • 1 Tarracë
  • Dokumentacioni me Avokat
  • Orientimi: Lindje
  • Mobilimi: Salloni, Kuzhina, Banjo
  • Sistemi i ngrohjes: KEDS
  • Ashensor
  • Vendparkim
  • Kondicioner

Kontakti:

Agjenti: Adonis Bunjaku

Emaili: adonis.bunjaku@pro-rks.com

Numri i telefonit: +383 44 888 444


