Aplikimet për shtetësi britanike nga shtetasit amerikanë arrijnë një nivel rekord
Numri i shtetasve amerikanë që aplikojnë për shtetësi britanike arriti një nivel rekord në vitin e parë të mandatit të dytë të presidentit Donald Trump në Shtëpinë e Bardhë.
Një total prej 8,790 amerikanësh kërkuan shtetësi përmes regjistrimit ose natyralizimit në vitin 2025, sipas të dhënave të Ministrisë së Brendshme të publikuara të enjten, 42 përqind më shumë se niveli i mëparshëm prej 6,192 në vitin 2024.
Një numër rekord prej 2,490 aplikuan në tremujorin e fundit të vitit të kaluar.
"Vazhdon të ketë një rritje të interesit nga SHBA-të për ata që kërkojnë mundësi lëvizshmërie globale, dhe shtetësia është një pjesë kyçe e kësaj", tha Nick Rollason, kreu i imigracionit në firmën ligjore Kingsley Napley.
Shifrat shtojnë prova se amerikanët kërkojnë mundësi diku tjetër që kur Trump e përshkallëzoi fushatën e tij për të riformësuar ekonominë dhe institucionet rreth politikës së tij "Amerika e para".
Universitetet britanike vitin e kaluar panë një rritje të interesit nga studentët amerikanë, raportoi Bloomberg, ndërsa njoftimet për punë në Mbretërinë e Bashkuar po marrin interes në rritje nga amerikanët. /Telegrafi/