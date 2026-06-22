Alternativat më elegante për ditët kur moti nuk është ideal
Moda verore e vitit 2026 sjell xhaketa të lehta dhe pelerina si alternativa të përsosura për ditët kur ju duhet një shtresë më shumë. Zbuloni si t’i kombinoni për një dukje të rehatshme, moderne dhe me stil
Gardëroba verore nuk kufizohet vetëm te bluzat me mëngë të shkurtra dhe topat e lehtë. Edhe gjatë ditëve më të nxehta, ka situata kur na duhet një shtresë shtesë veshjeje. Disa ambiente janë shumë të ftohura nga kondicioneri, mbrëmjet mund të jenë më të freskëta, ndërsa shumë njerëz thjesht ndihen më komodë me kombinime pak më të mbyllura.
Zgjedhja më e zakonshme është xhaketa prej liri – një klasik i përjetshëm veror dhe një investim i zgjuar për gardërobën. Megjithatë, nëse kërkoni diçka më pak të pritshme, që zëvendëson me sukses xhaketat klasike, ekzistojnë disa alternativa shumë interesante, transmeton Telegrafi.
Materiali është më i rëndësishmi
Para se të niseni për blerje, kushtojini vëmendje një gjëje: veshjet që kanë qenë ideale gjatë pranverës, me gjasë nuk janë zgjedhja më e mirë për verën. Shtresëzimi veror kërkon materiale të lehta, tekstura që lejojnë ajrosjen dhe prerje të relaksuara.
Harrojini pëlhurat e rënda dhe modelet e ndërlikuara. Jepuni përparësi lirit, pambukut dhe përzierjeve të tyre. Sa më e lartë të jetë përqindja e fibrave natyrale, aq më mirë. Këto materiale i lejojnë lëkurës të marrë frymë dhe ofrojnë rehati maksimale gjatë ditëve të ngrohta.
Cilat modele duhet të zgjidhni?
Filloni nga xhaketat e lehta. Nuk bëhet fjalë për modelet klasike sportive apo për xhaketat kundër erës, por për variante nga materiale gjysmëtransparente ose pëlhura rrjetë. Një opsion i shkëlqyer është edhe xhaketa bomber. Dikur lidhej kryesisht me sezonet kalimtare, por sot ekzistojnë versione verore nga pambuku i hollë, shumë më të lehta se modelet klasike.
Vlen të merren parasysh edhe pelerinat – një nga pjesët më të nënvlerësuara të gardërobës. Qofshin të thurura apo të zbukuruara me xixa, ato funksionojnë po aq mirë si gjatë ditës, ashtu edhe në kombinime mbrëmjeje. Nëse dëshironi t’i shtoni stilit tuaj një dozë sharmi retro, pelerina është zgjedhje e shkëlqyer.
Si t’i vishni?
Lajmi i mirë është se nuk ka rregulla të rrepta. Xhaketat e lehta, modelet bomber dhe pelerinat kombinohen lehtësisht me xhinse, funde dhe fustane. Mund t’i vishni mbi komplete prej liri, t’i kombinoni me fustane të mëndafshta slip, ose me pantallona të thjeshta dhe bluzë të bardhë.
Për fillim, provoni ta freskoni kombinimin klasik të bluzës së bardhë dhe xhinseve të preferuara me një pelerinë të veçantë. Edhe një veshje kaq e thjeshtë do të duket menjëherë më interesante.
Një pelerinë e lehtë kombinohet shumë mirë me një fund midi me prerje të drejtë dhe një top të thjeshtë, ndërsa një xhaketë bomber diskrete sjell ekuilibër kur vishet mbi një fustan romantik slip.
Pikërisht këto janë pjesët që i bëjnë kombinimet verore më të sofistikuara, pa e cenuar rehatinë – dhe gjatë verës, kjo ndoshta është gjëja më e rëndësishme.
/Telegrafi/