Afat i ri për legalizimin e ndërtimeve pa leje në Skenderaj
Komuna e Skenderajt ka bërë të ditur se Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës ka vendosur të zgjasë afatin për dorëzimin e aplikimeve për legalizimin e ndërtimeve pa leje.
Sipas njoftimit, ky afat është zgjatur për 12 muaj nga data e nënshkrimit, duke u shtrirë deri më 20 janar 2027.
Komuna fton të gjithë qytetarët që të dorëzojnë aplikimet brenda këtij afati për të përfituar nga procesi i legalizimit.
Ky vendim është marrë në bazë të Nenit 9, paragrafi 2 të Ligjit Nr. 08/L-184, i cili ndryshon dhe plotëson Ligjin Nr. 06/L-024 për Trajtimin e Ndërtimeve pa Leje. /Telegrafi/
