Qytetarët e Kosovës sot shënojnë 18-vjetorin e themelimit të shtetit, ndërkaq sakrifica e popullit të Kosovës për të arritur deri këtu ka qenë shekullore.
Shpallja e Pavarësisë së Kosovës u bë më 17 shkurt 2008 në orën 15:39 në Kuvendin e Republikës së Kosovës në Prishtinë.
“Ne, udhëheqësit e popullit tonë, të zgjedhur në mënyrë demokratike, nëpërmjet kësaj Deklarate shpallim Kosovën shtet të pavarur dhe sovran. Kjo shpallje pasqyron vullnetin e popullit tonë dhe është në përputhje të plotë me rekomandimet e të Dërguarit Special të Kombeve të Bashkuara, Martti Ahtisaari, dhe me Propozimin e tij Gjithëpërfshirës për Zgjidhjen e Statusit të Kosovës”, thuhet në deklaratën e nënshkruar nga deputetët pjesëmarrës.
Deklarata e Pavarësisë u miratua në mënyrë unanime nga 109 deputetë të pranishëm në sallën e Kuvendit të Kosovës.
E në 18-vjetorin e Pavarësisë së Kosovës, institucionet kanë organizuar një mori aktivitetesh.
Në kuadër të shënimit të 18-vjetorit të pavarësisë së Kosovës, presidentja e Kosovës Vjosa Osmani, kryetarja e Kuvendit, Albulena Haxhiu dhe kryeministri Albin Kurti, kanë bërë nderime te Monumenti i të Pagjeturve në Sheshin Ibrahim Rugova në Prishtinë.
Ata gjithashtu kanë bërë dhe homazhe te Pllaka Përkujtimore e Fëmijëve të Vrarë në oborrin e Kuvendit të Kosovës.
Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti në mbledhjen solemne të Qeverisë së Kosovës për 18-vjetorin e Kosovës, tha se në këtë ditë feste dhe reflektimi, nuk mund të mos kujtohen përfaqësuesit që morën pjesë në shpalljen e pavarësisë së Republikës sot mbahen padrejtësisht në Hagë.
Kreu i ekzekutivit theksoi se kontributi i secilit prej tyre për lirinë dhe pavarësinë e vendit është i çmuar dhe historia do të jetë ajo e cila do ta bëjë gjykimin e drejtë.
“Sot në këtë mbledhje solemne të Qeverisë kujtojmë aktin historik të shpalljes së pavarësisë më 17 shkurt 2009.
Kujtojmë Nderojmë qëndresën dhe sakrificën e popullit, nderojmë heronjtë dhe veprimtarët e rënë ndër shekuj, rezistencën paqësore dhe kryengritjet e armatosura pas Luftës së Dytë Botërore, që kulmuan me luftën e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës. Sot pavarësia jonë mbush 18 vjet. Mbase një moshë e re për shtetin, por një kapitull i rëndësishëm në rrugëtimin tonë të gjatë si popull. Vërtet shteti, pavarësia dhe kushtetuta jonë është e re, por gjuha, kultura dhe populli ynë janë të lashtë. Secili qytetar pavarësisht gjuhës apo etnisë, fesë apo prejardhjes, është i barabartë para ligjit”, u shpreh Kurti.
Kryeministri i vendit, Albin Kurti tha sot se Kosova po rritet, numri i njohjeve e fuqia e shtetit.
“Kosova po rritet. Po rritet numri i viteve të pavarësisë, numri i njohjeve të shtetësisë, ekonomia e vendit, po rritet mirëqenia e qytetarëve e fuqia e shtetit.
Para 18 vjetëve lindi Pavarësia e Kosovës, por lindi e pjekur sepse shumë breza të veprimtarëve, mbarë populli ynë me gjenerata kanë punuar, kontribuar e sakrifikuar që ne të jemi të lirë e të pavarur.Sot festojmë dhe njëkohësisht nderojmë rezistencën paqësore, kryengritjet e armatosura të cilat kulmuan me luftën e drejtë të UÇK-së. Gëzuar pavarësia dhe kremtofshim të gjithë bashkë për jetë e mot”, ka thënë ai.
Kryetarja e Kuvendit të Kosovës, Albulena Haxhiu uroi qytetarët me rastin e 18-vjetorin e pavarësisë së shtetit.
Haxhiu tha se sot dhe çdo ditë tjetër nderojnë të gjithë ata që dhanë jetën për lirinë e Kosovës.“Sot dhe çdo ditë tjetër kujtojmë me nderim dhe respekt të gjithë ata që dhanë jetën e tyre për pavarësinë që sot gëzojmë. Sot nderojmë edhe figurat e larta që kontribuuan në rrethana dhe periudha të ndryshme për çlirimin, për lirinë dhe pavarësinë. Pavarësinë e nderojmë nëse punojmë me institucione funksionale, me integritet dhe profesionalizëm”, tha ajo.
Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani i ka uruar qytetarët me rastin e 18-vjetorit të Pavarësisë së Kosovës.
E para e shtetit tha se sakrifica e popullit të Kosovës për të arritur deri këtu ka qenë shekullore.
“Ju uroj të gjithë qytetarëve të Republikës së Kosovës për 18 vjetorin e pavarësisë së shtetit. Është një ditë ku të gjithë bëhemi bashkë për të festuar këtë përvjetor të shtetit tonë të ri, që po hyn në moshë të pjekur.
Sakrifica për të arritur deri këtu ka qenë shekullore, në fakt kanë qenë breza të tërë që kanë dhënë gjithçka që sot ne ta gëzojmë shtetin e Kosovës. Shprehim respektin më të thellë për rrugën, kontributin dhe vizionin e presidentin historik Ibrahim Rugova, për sakrificën e familjes Jashari në krye me komandantin Adem Jashari dhe për mijëra dëshmor, heronj të UÇK-së, për të gjithë ata që dhanë jetën dhe bën sakrificë në mënyrë që ne sot ta gëzojmë shtetit tonë”, tha presidentja Osmani.
Kosova sot shënon përvjetorin e 18 të Pavarësisë.
Para objektit të Qeverisë së Kosovës është bërë ngritja solemne e flamurit të Republikës së Kosovës në 18-vjetorin e shpalljes së Pavarësisë.
Në këtë ceremoni morën pjesë krerët e shtetit, presidentja Vjosa Osmani, kryeministri Albin Kurti e kryetarja e Kuvendit të Kosovës, Albulena Haxhiu.