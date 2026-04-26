10 ide pranverore për thonj elegantë: Nga vijat krom deri te nuancat qumështore
Të thjeshtë, me shkëlqim dhe elegantë. Këtë pranverë dominon manikyri i pastër, i rafinuar dhe pa teprime
Sa më i thjeshtë të jetë një manikyr, aq më shumë kërkon përsosmëri. Nuk ka dekore të mëdha apo zbukurime tredimensionale që fshehin papërsosmëritë, prandaj kutikulat duhet të jenë të hidratuara, çdo thua i formuar njësoj dhe çdo vijë e realizuar me saktësi. Manikyri minimalist nuk është i mërzitshëm, por art që kërkon precizitet dhe dorë të sigurt.
Këtë pranverë, trendet sjellin linja të pjerrëta me efekt kromi, zbukurime të vendosura me kujdes dhe baza qumështore që lënë pak vend për gabime. Rikthimi i minimalizmit të viteve ’90 dhe stili i qetë e luksoz po ndikojnë fuqishëm edhe në botën e bukurisë.
1. Kristale të vegjël mbi bazë qumështore
Përfundimi qumështor është një nga trendet kryesore të sezonit. Kristalet e vegjël në nuancë qelibari dhe detajet metalike e bëjnë manikyrin elegant dhe modern.
2. Vija kromi
Thjeshtësi që bie në sy. Vijat argjendi me efekt kromi lëvizin mbi një bazë pothuajse natyrale dhe krijojnë pamje moderne.
3. Lule qumështore
Asnjë përmbledhje pranverore nuk është e plotë pa lule. Një bazë e bardhë qumështore e balancon lojën e motiveve florale.
4. Detaje livande
Ngjyra livandë po zëvendëson rozën klasike këtë pranverë. Është më e sofistikuar dhe paksa më e papritur, por po aq e kombinueshme.
5. Majat në nuancë bezhë kremozë
Pas nuancave të verdha të buta, këtë pranverë vjen bezha e ngrohtë dhe elegante, ideale për çdo stil.
6. Tyl transparent
Një shtresë e hollë kromi mbi bazë rozë transparente krijon efekt të butë dhe shumë tërheqës, pa qenë i tepruar.
7. Mermer i bardhë
Manikyri mermer është rikthyer në version më të rafinuar. Tani ngjan më shumë me sipërfaqe luksoze mermeri sesa me motive të ngarkuara.
8. Blu qumështore
Ngjyrat pastel mbeten zgjedhje pranverore. Bluja qumështore sjell freski dhe delikatesë.
9. Syri i maces në argjend
Detajet argjendi dhe efekti “cat eye” e ngritin menjëherë edhe manikyrin më të thjeshtë.
10. Pothuajse natyral
Majat franceze në nuancë kocke dhe të zbehura krijojnë pamje aq natyrale sa askush nuk e dallon nëse thonjtë janë artificialë apo jo. /Telegrafi/