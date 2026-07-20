Zgjidhet problemi i ujërave në nënkalimin e Mazgitit, nis ndërhyrja për sanimin e rrugës
Ministri në detyrë i Infrastrukturës dhe Transportit, Dimal Basha ka njoftuar se pas problemeve të vazhdueshme me grumbullimin e ujërave në trupin e rrugës te nënkalimi në Mazgit, kanë nisur punimet për gjetjen e një zgjidhjeje afatgjatë për këtë problem.
Sipas njoftimit, në këtë lokacion është kërkuar ndërhyrje për rregullimin e sistemit të ujërave atmosferike dhe më pas sanimin e gropave në rrugë, të cilat kanë vështirësuar qarkullimin e automjeteve.
Në vendngjarje është ftuar KRU “Prishtina”, e cila ka kontribuar në pastrimin e kanaleve. Pas ndërhyrjes është konstatuar se kanali atmosferik nuk ka qenë i lidhur me kolektorin, duke qenë një nga shkaqet e problemit.
Operatori ekonomik i angazhuar për sanimin e rrugës ka nisur vullnetarisht punimet për lidhjen e kanalit atmosferik me kolektorin ndërsa, pas përfundimit të kësaj faze pritet të vazhdohet me asfaltimin e pjesës së dëmtuar të rrugës.
Nga institucionet është bërë e ditur se puna po zhvillohet në koordinim me të gjitha palët përgjegjëse, me qëllim jo vetëm sanimin e dëmeve, por edhe parandalimin e problemeve të ngjashme në të ardhmen. /Telegrafi/