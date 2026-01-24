Vrasje në tentativë në Fushë Kosovë
Policia e Kosovës ka bërë të ditur se një rast i vrasjes në tentativë ka ndodhur të premten në Fushë Kosovë.
Rasti ka ndodhur në “Rrugën e Pejës” në Fushë Kosovë, të premten, në ora 15:42.
“Raportohet se është gjetur i lënduar viktima mashkull kosovar. Viktima është dërguar për tretman mjekësor në QKUK”, thuhet në raportin policor.
Në vendin e ngjarjes kanë dalë njësitet përkatëse policor. Lidhur me rastin është njoftuar prokurori.
Rasti po hetohet. /Telegrafi/
Top Lajme
Jobs
Deals