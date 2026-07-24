Ministri në detyrë i Infrastrukturës Dimal Basha ka njoftuar se kanë përfunduar punimet e asfaltimit në nënkalimin e Mazgitit, pas ndërhyrjeve të realizuara për zgjidhjen e problemit me grumbullimin e ujërave.

Sipas njoftimit, fillimisht është ndërhyrë për trajtimin e problemit të ujërave, më pas janë sanuar gropat, ndërsa sot ka përfunduar edhe asfaltimi i kësaj pjese të rrugës.

Ai ka falënderuar qytetarët për mirëkuptimin e treguar gjatë zhvillimit të punimeve, duke theksuar se institucionet do të vazhdojnë të trajtojnë problemet në rrugë me zgjidhje të qëndrueshme.

Zgjidhet problemi i ujërave në nënkalimin e Mazgitit, nis ndërhyrja për sanimin e rrugës

“Do të vazhdojmë të kujdesemi që problemet në rrugët tona të trajtohen me zgjidhje të qëndrueshme”, ka shkruar Basha në njoftimin e tij. /Telegrafi/



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