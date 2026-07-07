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Kryetari i Komunes së Podujevës Shpejtim Bulliqi ka njoftuar se ka përfunduar asfaltimi i rrugës së fshatit Balloc dhe Shtedim.

Sipas njoftimit, Bulliqi gjatë vizitës ka thënë se është realizuar edhe një investimi i rëndësishëm në infrastrukturën rrugore të komunës sonë.

"Përfundoi asfaltimi i rrugës që lidh fshatrat Balloc dhe Shtedim, duke realizuar edhe një investim të rëndësishëm në infrastrukturën rrugore të komunës sonë", thuhet në postimin e Bulliqit.

Ky projekt synon përmirësimin e qarkullimit, sigurinë në komunikacion dhe krijimin e kushtëve më të mira për banoret e kësaj zone. /Telegrafi/



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