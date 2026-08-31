Një person nga Shtipi ia vodhi një portofol një punonjëseje të Qendrës Klinike në Shkup, pastaj e sulmoi atë
Një burrë nga Shtipi dje i vodhi një portofol dhe sende të tjera një punonjëseje 56-vjeçare të Qendrës Klinike “Nëna Terezë” në Shkup, dhe më pas e sulmoi fizikisht kur ajo e kapi.
“Më 30.08.2026 në orën 14:50 në Kompleksin e Klinikave ‘Nëna Terezë’ – Shkup, oficerë policie nga SPB Shkup e privuan nga liria O.S.A. (42) nga Shtipi. Rreth orës 13:55 në një dhomë për punonjësit e njërës prej klinikave, ai i mori një portofol dhe sende të tjera punonjëses T.D. (56) nga Shkupi, e cila e gjeti në dhomë, dhe pasi ajo u përpoq ta ndalonte, ai e sulmoi fizikisht.
Pas dokumentimit të plotë të rastit, do të pasojë një raport përkatës”, njoftoi Ministria e Brendshme.
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