Në një nga zonat më qendrore dhe të kërkuara të Prishtinës, në lagjen Tophane, ofrohen për shitje dy banesa me sipërfaqe të njëjtë prej 106.3m², të pajisura me fletë poseduese, të vendosura në Rrugën “Mark Isaku”, në një objekt të ndërtuar nga Eng Invest.
Objekti ku ndodhen banesat është ndër të paktët në këtë zonë që disponon dokumentacion të rregullt pronësor, ndërsa çmimi i publikuar i referohet vetëm njërës nga banesat.
Sa i përket organizimit të brendshëm, banesat janë të konceptuara për jetesë familjare dhe përfshijnë qëndrimin ditor me kuzhinë, tri dhoma gjumi - ku njëra prej tyre është master, banjo, tualet, lavanderi si dhe ballkon.
Ngrohja është e mundësuar përmes energjisë elektrike, ndërsa objekti është ndërtuar me materiale cilësore dhe standarde të larta ndërtimi. Ndër karakteristikat që e dallojnë ndërtesën janë dy ashensorë funksionalë, roleta elektrike dhe parket në hapësirat e brendshme.
Lagjja Tophane njihet si një nga zonat më të kërkuara për banim në kryeqytet, falë afërsisë me qendrën e qytetit dhe qasjes së shpejtë në institucionet komunale, bankare, arsimore dhe shëndetësore. Kjo e bën pronën një mundësi të përshtatshme si për jetesë familjare, ashtu edhe për investim afatgjatë.
Karakteristika dhe informata të pronës:
- 3 dhoma gjumi
- 2 banjo
- 1 Tarracë
- Dokumentacioni me Noter
- Orientimi: Perëndim
- Mobilimi: Pa mobilim
- Sistemi i ngrohjes: KEDS
- Ashensor
- Vendparkim
Kontakti:
Agjenti: Yll Batusha
Emaili: yll.batusha@pro-rks.com
Numri i telefonit: +383 44 888 444
Kliko këtu për më shumë detaje:
Trending Real Estate
Telegrafi Real Estate në Email
Regjistrohu dhe pranoj ofertatme te reja ne emailin tend