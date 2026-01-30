Kur thjeshtësia bëhet luks: Melania Trump dhe eleganca që imponon vëmendje
Në premierën e dokumentarit në Kennedy Center, Melania Trump u shfaq me një elegancë klasike, duke rikujtuar pse stili i saj mbetet referencë në skenën ndërkombëtare
Melania Trump edhe një herë dëshmoi pse konsiderohet një nga Zonjat e Para më të dalluara të SHBA-së. Shprehja e saj modeste, por e rafinuar e modës dhe shija e hollë për detaje e bëjnë atë të dallohet natyrshëm në çdo event publik.
Mbrëmë, Melania shkëlqeu në premierën e dokumentarit Melania: Twenty Days to History në Kennedy Center, në Uashington. Në tapetin e kuq ajo u shoqërua, si gjithmonë në raste të tilla, nga bashkëshorti i saj, ish-presidenti i SHBA-së Donald Trump.
Për këtë mbrëmje solemne, Zonja e Parë mbeti besnike stilit të saj karakteristik: elegancë klasike me një dozë moderniteti. Ajo zgjodhi një komplet të zi nga Dolce & Gabbana, një krijim që përfaqëson përkryer ndërthurjen mes finesës së pastër dhe glamurit të mbrëmjes. Veshja përbëhej nga një fund me prerje të drejtë dhe një sako e strukturuar që theksonte linjat elegante të trupit, transmeton Telegrafi.
AP
Për ta “thyer” seriozitetin e paraqitjes biznesore dhe për të vënë në pah belin, Melania shtoi një rrip të hollë, një detaj i vogël, por vendimtar, që e ngriti të gjithë kombinimin në një nivel më të lartë stilistik. Këpucët e zeza me taka të holla, gjithashtu, e përmbyllën pamjen me një elegancë klasike, e cila është bërë pothuajse nënshkrimi i saj personal.
Sa i përket flokëve, ajo zgjodhi një stil minimal dhe shumë elegant: valëzime të buta që binin lirshëm mbi supe. Grimi ishte po aq i përmbajtur, me nuanca të lehta dhe natyrale, duke theksuar bukurinë pa e mbingarkuar pamjen.
AP
Detaj interesant: Melania Trump njihet për preferencën e saj ndaj siluetave të pastra, ngjyrave neutrale dhe prerjeve arkitektonike, një stil që shpesh krahasohet me elegancën evropiane të shtëpive mbretërore. Zgjedhjet e saj modeste, por shumë të menduara, e kanë bërë atë një nga Zonjat e Para më të komentuara në historinë moderne të Shtëpisë së Bardhë.
Në fund, mbetet e qartë: kjo grua ka një prani të veçantë dhe një sens stili që flet pa pasur nevojë për fjalë.
THE PREMIERE OF "MELANIA" AT THE TRUMP-KENNEDY CENTER 🤩🍿pic.twitter.com/MEy6VLmcZW
— The White House (@WhiteHouse) January 30, 2026
/Telegrafi/