Furnizim me ujë të pijshëm në 8 zona të Vushtrrisë
Kompania Rajonale e Ujësjellësit “Mitrovica” ka njoftuar se do të ketë furnizim me ujë të pijshëm përkohësisht në disa fshatra të Vushtrrisë.
Për shkak të një defektit të një gypi në fshatin Maxhunaj pa furnzim me ujë të pijshëm do të mbesin këto fshatra: Maxhunaj, Lumi i Madh, Stanovci i Epërm, Stanovci i Poshtëm, Vilanc, Ropicë, Samadrexhë dhe Sfaraçak.
Ekipet e mirëmbajtjes janë në terren duke punuar, furnizimi me ujë do të rikthehet pas sanimit të defektit. /Telegrafi/
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