Cameron Diaz dominon me fustanin më të thjeshtë: Elegancë pa asnjë teprim
Aktorja, e rikthyer në Hollywood pas një pauze të gjatë, shkëlqeu në premierën e filmit të saj të ri në New York me një paraqitje elegante dhe të sofistikuar
Dhjetë vjet larg ekranit duket se ishin të tepërta për të. Cameron Diaz vendosi të rikthehet në Hollywood pas një pauze të gjatë dhe tashmë nuk ka ndalim. Janë paralajmëruar disa projekte të reja, ndërsa i pari, “Outcome”, u prezantua mbrëmë në New York.
Aktorja e njohur tregoi se mund të jesh në qendër të vëmendjes edhe pa dekolte të theksuar apo detaje provokuese. Asaj i mjaftojnë karizma dhe buzëqeshja e saj karakteristike.
Cameron Diaz (53) ishte larguar nga jeta publike për t’iu përkushtuar familjes, por pas një dekade vendosi se ishte koha të rikthehej. Me entuziazëm të madh nga publiku, ajo u rikthye në skenë me filmin “Outcome”, i cili u shfaq në kinemanë AMC Lincoln Square 13 në Broadway.
Në premierë ishte e shoqëruar nga kolegët e saj, përfshirë Keanu Reeves, Jonah Hill dhe Matt Bomer, transmeton Telegrafi.
Stili që tërheq vëmendjen pa teprime
Për këtë event glamuroz në New York, aktorja zgjodhi një stil elegant dhe të pagabueshëm: një fustan të gjatë të zi. I gjithë kombinimi ishte në të zeza, nga koka te këmbët, me mëngë paksa transparente.
Fustani kishte prerje shtresore, xhepa dhe një jakë të lartë interesante, duke u kombinuar në mënyrë perfekte me buzëkuqin e kuq dhe këpucët në të njëjtën ngjyrë.
Ndryshe nga shumë kolege që përpiqen të tërheqin vëmendjen me paraqitje provokuese, Cameron Diaz zgjedh një qasje tjetër. Eleganca e saj qëndron në thjeshtësi dhe vetëbesim.
Ovacionet e publikut në New York treguan qartë se për yje të këtij niveli nuk nevojiten elemente të tepruara për të qenë në qendër të vëmendjes.
Rikthim pas 30 vjetësh në ekran me Keanu Reeves
Një detaj interesant është se Cameron Diaz dhe Keanu Reeves ndajnë sërish ekranin pas plot tri dekadash. Ata kishin luajtur bashkë në vitin 1996 në filmin “Feeling Minnesota”.
Nuk është çudi që rikthimi i tyre së bashku ka ngjallur shumë entuziazëm, ndërsa komplimentet nga fansat nuk kanë munguar.
“Është kaq natyrale dhe pozitive, sa shumë kolege mund vetëm ta kenë zili”, ka shkruar një fans, një mendim me të cilin janë pajtuar pothuajse të gjithë.
