Një banesë me sipërfaqe 121m², e shoqëruar me një tarracë prej 130m², është për qira në lagjen Emshir, brenda kompleksit EXDC-2, një projekt i zhvilluar nga kompania EXDC.
E vendosur në një zonë me qasje të lehtë dhe infrastrukturë të zhvilluar, kjo pronë veçohet për kombinimin mes hapësirës së brendshme dhe asaj të jashtme. Tarraca me përmasa të mëdha krijon mundësi shtesë për shfrytëzim gjatë ditës, duke e bërë ambientin më të hapur dhe funksional.
Brenda, banesa është e organizuar në qëndrim ditor, kuzhinë, tri dhoma gjumi dhe dy banjo, ndërsa përveç tarracës kryesore, ofron edhe një tarracë shtesë. Orientimi nga të gjitha anët siguron ndriçim natyral gjatë gjithë ditës dhe ajrosje të mirë të hapësirave.
Sa i përket ngrohjes, banesa ofron fleksibilitet përmes mundësisë së përdorimit me dru ose lidhjes me Termokos, ndërsa është e pajisur edhe me kondicioner për komoditet shtesë gjatë gjithë vitit.
Ndërtesa është e pajisur me ashensor dhe ka hapësirë të mjaftueshme për vendparkim për banorët.
Lagjja Emshir, e vendosur në hyrje të Prishtinës, përfaqëson një zonë të kombinuar me ndërtime banesore dhe afariste, duke ofruar të gjitha shërbimet e nevojshme për jetesë, përfshirë shkolla, çerdhe, markete dhe qasje të shpejtë në transportin urban dhe Stacionin e Autobusëve.
Karakteristika dhe informata të pronës:
- 3 dhoma gjumi
- 2 banjo
- 2 Tarraca
- Me fletë poseduese
- Dokumentacioni me Noter
- Orientimi: Lindje, Perëndim, Jug, Veri
- Mobilimi: Pa mobilim
- Sistemi i ngrohjes: Dru, TermoKos
- Kondicioner
- Ashensor
Kontakti:
Agjenti: Blerona Sekiraqa
Emaili: blerona.sekiraqa@pro-rks.com
Numri i telefonit: +383 44 888 444
