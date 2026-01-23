Andy Robertson drejt Tottenhamit, Liverpoolin gjen pasuesin e papritur për skocezin
Rikthimi i Kostas Tsimikas te Liverpooli nga Roma duket edhe më i mundshëm, pasi disa burime raportojnë se “Reds” janë gati t’i drejtohen klubit italian për të ndërprerë huazimin e mbrojtësit.
Reprezentuesi i Greqisë pritet të kthehet në “Anfield” gjatë këtij muaji, sidomos nëse Andy Robertson realizon kalimin te Tottenham. Mediat italiane kishin raportuar që në fillim të javës se Roma ishte e gatshme ta dërgonte Tsimikasin mbrapsht, pasi 29-vjeçari nuk ka bindur gjatë periudhës së tij të huazimit në Olimpico.
Tashmë, sipas gazetarëve Ben Jacobs dhe Fabrizio Romano, Liverpooli është i përgatitur të bëjë një kërkesë zyrtare për rikthimin e Tsimikasit, me Robertson që është pranë transferimit te Tottenham.
Kapiteni i Skocisë raportohet se është i etur për t’u zhvendosur në Londrën e Veriut, çka do ta bënte Tsimikasin zëvendësuesin e tij në skuadrën e Liverpoolit.
Ben Jacobs shton se burime pranë Tsimikasit konfirmojnë se vetë lojtari është i interesuar për një rikthim te Liverpooli.
Mbrojtësi i majtë grek ka grumbulluar vetëm 672 minuta lojë gjatë huazimit te Roma, duke dhënë një asistim në 16 paraqitje gjithsej./Telegrafi