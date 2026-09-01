Protesta e kryetarëve të komunave, AKK me shtatë kërkesa për Qeverinë
- 01/09/2026 12:13- AKK me shtatë kërkesa për Qeverinë, Ibrahimi: Nuk do të heshtim
- 01/09/2026 11:53- Latifi: Ka raste të dëmeve të evidentuara që nga viti 2022 e që ende janë të pakompensuara
- 01/09/2026 11:30- Aliu kërkon kompensimin e komunave: Mjaft më me qasje selektive e diskriminuese
- 01/09/2026 11:29- Rama në protestën e komunave: Tendencë puro autokratike e diktatoriale e LVV-së, nuk do ta lejojmë këtë
- 01/09/2026 11:10- Nis protesta e Asociacionit të komunave
- 01/09/2026 09:57- Peci: Protesta e sotme e disa kryetarëve të komunave nuk e ka hallin e qytetarit, por agjendën e pazarit
- 01/09/2026 09:51- Prebreza për protestën e AKK-së: Mjetet nuk janë “marrë” nga Qeveria, dëmi erdhi nga Kontrata Kolektive të nënshkruar gjatë qeverive Mustafa dhe Haradinaj
- 01/09/2026 09:50- Aliu: Komunat prej një kohe të gjatë po përballen me obligime financiare të krijuara nga niveli qendror
Asociacioni i Komunave të Kosovës ka mbajtur sot protestë në sheshin “Skënderbeu” në Prishtinë.
Në protestë u tha se qëllimi i tubimit është që të kundërshtohen ndërhyrjet e nivelit qendror në kompetencat e komunave, obligimet financiare dhe mungesa e mbështetjes institucionale.
Drejtori ekzekutiv i Asociacionit të Komunave të Kosovës (AKK), Sazan Ibrahimi, ka thënë se kërkesat e komunave nuk janë partiake dhe as personale të kryetarëve, por përfaqësojnë interesat e qytetarëve.
Ai ka paraqitur edhe shtatë kërkesa të komunave drejtuar Qeverisë.
01/09/2026 12:13- AKK me shtatë kërkesa për Qeverinë, Ibrahimi: Nuk do të heshtim
Drejtori ekzekutiv i Asociacionit të Komunave të Kosovës (AKK), Sazan Ibrahimi, ka thënë se kërkesat e komunave nuk janë partiake dhe as personale të kryetarëve, por përfaqësojnë interesat e qytetarëve.
Në protestën e komunave, Ibrahimi ka deklaruar se komunat po kërkojnë respektimin e të drejtave të tyre të përcaktuara me Kushtetutë dhe legjislacionin në fuqi.
“Mesazhet që u dhanë nga ky shesh nuk janë partiake e as kërkesa personale të kryetarëve. Ato përfaqësojnë interesat e komunave dhe qytetarëve të tyre. Komunat nuk po kërkojnë privilegje, por po kërkojnë atë që u takon me Kushtetutë dhe legjislacionin në fuqi”, u shpreh ai.
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01/09/2026 11:53- Latifi: Ka raste të dëmeve të evidentuara që nga viti 2022 e që ende janë të pakompensuara
Kryetari i komunës së Rahovecit, Smajl Latifi tha se po flet si kryetar i një komune që është përballë drejtpërdrejt me pasojat e vërshimeve.
Ai tha se fermerëve u janë dëmtuar tokat e kulturat bujqësore, familjeve shtëpitë, ndërkaq bizneseve u janë shkaktuar humbje e infrastruktura komunale ka pësuar dëme serioze komunale.
Latifi Ai tha se ka raste të dëmeve të evidentuara që nga viti 2022 e që ende vazhdojnë të mesin të pakompensuara.
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01/09/2026 11:30- Aliu kërkon kompensimin e komunave: Mjaft më me qasje selektive e diskriminuese
Kryetari i Ferizajt, Agim Aliu, në protestën e komunave kundër Qeverisë, ka kërkuar që komunave t’u kthehen mjetet financiare që, sipas tij, u takojnë qytetarëve.
Aliu ka bërë thirrje për përfundimin e, siç e ka quajtur, qasjes selektive dhe diskriminuese ndaj komunave.
“Në emër të të gjitha komunave, të gjithë qytetarëve: Mos ua merrni komunave atë që u takon qytetarëve. Mjaft më me qasje selektive, diskriminuese. Mjaft më me plagën financiare të komunave”, tha Aliu.
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01/09/2026 11:29- Rama në protestën e komunave: Tendencë puro autokratike e diktatoriale e LVV-së, nuk do ta lejojmë këtë
Kryetari i Prishtinës, Përparim Rama, ka marrë pjesë në protestën e komunave kundër Qeverisë, ku ka kritikuar ashpër, siç ka thënë ai, bllokimin e institucioneve lokale dhe fondeve për komunat.
Rama ka deklaruar se institucionet po shfrytëzohen për të penguar qytetarët dhe se pasojat e këtyre bllokadave po i bartin drejtpërdrejt qytetarët.
“Këto institucione janë marrë peng nga një qeverisje që i shfrytëzon këto institucione për t’i bllokuar qytetarët. Nuk i bllokon kryetarët, por qytetarët, vetëm pse nuk e kanë votuar dikë të LVV-së”, ka deklaruar Rama.
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01/09/2026 11:10- Nis protesta e Asociacionit të komunave
Ka nisur të mbahet protesta e Asociacionit të komunave të Kosovës.
Të pranishëm janë kryetarë dhe punëtorë të komunave.
01/09/2026 09:57- Peci: Protesta e sotme e disa kryetarëve të komunave nuk e ka hallin e qytetarit, por agjendën e pazarit
Kryetari i Mitrovicës, Faton Peci ka reaguar lidhur me protestën e sotme që do të mbahet nga Asociacioni i Komunave të Kosovës.
Peci në një postim në Facebook shkruan se është kundër protestës së nxitur me agjendë politike.
“Protesta e sotme e disa kryetarëve të komunave nuk e ka hallin e qytetarit, por agjendën e pazarit...”, shkruan ai.
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01/09/2026 09:51- Prebreza për protestën e AKK-së: Mjetet nuk janë “marrë” nga Qeveria, dëmi erdhi nga Kontrata Kolektive të nënshkruar gjatë qeverive Mustafa dhe Haradinaj
Lidhur me protestën e Asociacionit të Komunave të Kosovës që do të mbahet sot në Prishtinë ka reaguar sot kryetari i komunës së Fushë Kosovës, Valon Prebreza.
Ai thekson se Asociacioni i Komunave të Kosovës është organizimi që, në parim, mbron dhe përfaqëson interesat e komunave, por ai nuk është i ndërtuar për t’iu kundërvënë nivelit qendror.
“Mjetet për komunat nuk janë zhdukur dhe as nuk janë “marrë” nga Qeveria siç thuhet në pretendimet e Drejtorit Ekzekutiv Sazan Ibrahimi. Ato kthehen sërish në komuna, përmes projekteve investuese që kanë për qëllim përmirësimin e drejtpërdrejtë të jetës së qytetarëve. Dhe për këtë jemi vet dëshmitar si qeverisje komunale në këto vite”, shkruan ai.
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01/09/2026 09:50- Aliu: Komunat prej një kohe të gjatë po përballen me obligime financiare të krijuara nga niveli qendror
Kryetari i Asociacionit të Komunave të Kosovës, njëherësh kryetar i Ferizajt, Agim Aliu në një konferencë të mbajtur të shtunën theksoi se protesta e 1 shtatorit në Prishtinë mbahet për të kundërshtuar ndërhyrjet e nivelit qendror në kompetencat e komunave, obligimet financiare dhe mungesën e mbështetjes institucionale.
Ai tha se komunat nuk po kërkojnë privilegje, por respektimin e ligjeve dhe kompetencave që u takojnë.
Aliu tha se komunat prej një kohe të gjatë po përballen me obligime financiare të krijuara nga niveli qendror.
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