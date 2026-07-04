Juniku bëhet me Ballkon Panoramik
Kryetari i Komunës së Junikut, Shehu, ka bërë të ditur përurimin e një pike të re turistike në fshatin Gjocaj, të quajtur “Ballkoni Panoramik”.
Në një postim në rrjetet sociale, Shehu tha se projekti është realizuar në kuadër të iniciativës “Mirdita Junik”, të cilën e cilësoi si dëshmi të bashkëpunimit ndërkufitar ndërmjet Kosovës dhe Shqipërisë.
Sipas tij, ky projekt synon të bashkojë vlerat natyrore, kulturore dhe turistike të dy zonave, duke krijuar mundësi të reja për zhvillimin e turizmit të qëndrueshëm.
Ai falënderoi Bashkimin Evropian për mbështetjen, si dhe partnerët e projektit, përfshirë CHwB Kosova, Bashkinë Mirditë dhe Qendrën UET.
Pas përurimit të këtij investimi, Shehu njoftoi gjithashtu hapjen e edicionit të tretë të Festivalit “Kah Drita” në Junik, duke ftuar vizitorët të njohin bukuritë natyrore të komunës.