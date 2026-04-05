8 ngjyra thonjsh që do t’i përdorni vazhdimisht këtë prill
Nga nuancat e frutave te efektet perlash dhe metalike, këto janë idetë më të freskëta që po i japin jetë stilit të pranverës
Ndërsa ngjyrat pranverore të thonjve zakonisht lidhen me pastelët e butë, këtë muaj po shohim një kthesë drejt toneve më të theksuara. Nuancat janë më të gjalla dhe më energjike, duke sjellë ndjesinë e ditëve më të ndritshme, por duke ruajtur elegancën dhe përdorshmërinë e përditshme.
Këtë prill, trendet largohen nga minimalizmi dhe i japin hapësirë ngjyrave më të guximshme. Nga mjedra dhe fëstëku, te efektet metalike dhe ato me shkëlqim perlash, zgjedhjet janë të shumta dhe plot personalitet.
Në vend të së verdhës së butë, zgjedhim një të verdhë më të ndritshme. Në vend të blusë pastel, nuanca të frymëzuara nga xhinset. Ndërsa rozën klasike e zëvendëson një ton më i thellë si ai i mjedrës.
Frymëzim kanë sjellë edhe paraqitjet në tapetin e kuq të vitit 2026, ku dominuan efektet perlash dhe tonet metalike në ar, duke e bërë këtë sezon një kombinim të bukur mes elegancës dhe guximit stilistik, transmeton Telegrafi.
Thonjtë në nuancë mjedre
Rozë e hapur mbetet një klasik i përhershëm, por këtë muaj po i japim më shumë intensitet ngjyrës. Rozë mjedre është një nuancë e pasur, me tone frutash, që duket lozonjare dhe elegante në të njëjtën kohë. Është një ndryshim i guximshëm nga pastelet tradicionale, por ende shumë i lehtë për t’u përshtatur në çdo stil.
Thonjtë blu
Bluja e hapur është gjithmonë e bukur, por nëse dëshironi diçka ndryshe, provoni një blu të frymëzuar nga xhinset. Nuk bëhet fjalë për një ton të vetëm, por për një spektër nuancash, nga bluja e zbehtë deri te ajo më e thellë. Është një stil që duket i thjeshtë, modern dhe paksa lozonjar.
Thonjtë e verdhë të ndritshëm
Prilli është koha ideale për të shtuar më shumë dritë në pamjen tuaj, dhe e verdha e ndritshme është zgjedhja perfekte. Është një version më i gjallë i së verdhës klasike, me një ndjesi të freskët dhe optimiste. Kjo ngjyrë krijon një ekuilibër mes butësisë dhe gjallërisë dhe mund të kombinohet bukur me tone të tjera për një efekt modern.
Rozë me efekt perlash
Rozat pastel dhe efektet perlash kanë qenë shumë të pranishme këtë pranverë, ndaj kombinimi i tyre është zgjedhje ideale. Kjo nuancë e butë reflekton dritën dhe krijon një pamje elegante, femërore dhe paksa lozonjare falë shkëlqimit të lehtë.
Thonjtë në nuancë fëstëkësh
Nuancat e gjelbra më të errëta patën momentin e tyre më herët, por tani është radha e fëstëkëve. Kjo jeshile e lehtë dhe kremozë është e freskët, e këndshme dhe shumë në harmoni me atmosferën pranverore. Jep një prekje të butë, por njëkohësisht të dallueshme.
Thonjtë me efekt perlash
Nuancat e bardha me reflektime perlash janë ndër më të kërkuarat. Këto tone krijojnë një efekt shumëdimensional dhe duken veçanërisht bukur në dritë natyrale. Janë të thjeshta, por shumë elegante.
Thonjtë në ngjyrë ari
Ngjyra e artë po rikthehet fuqishëm, sidomos në variante me efekt pasqyre ose metalik. Jep një pamje luksoze dhe moderne, duke zëvendësuar shpesh nuancat e ftohta me diçka më të ngrohtë dhe më tërheqëse.
Thonjtë portokalli
Një tjetër nuancë që bie në sy është portokallia e ndezur. Nga tonet më elektrike deri te ato që afrohen me koralin, kjo ngjyrë është e guximshme dhe shumë e gjallë. Është perfekte për ata që duan një stil që bie në sy dhe përcjell energji. /Telegrafi/