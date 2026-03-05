#21: Leon Malazogu: Pse SHBA-ja dhe Izraeli sulmuan Iranin – Katër arsyet kryesoreplay icon
Përballje

#21: Leon Malazogu: Pse SHBA-ja dhe Izraeli sulmuan Iranin – Katër arsyet kryesore

Katër të arrestuar në Londër nën dyshimin për spiunazh për Iranin

Katër të arrestuar në Londër nën dyshimin për spiunazh për Iranin

Pas kapjes së Maduros, SHBA dhe Venezuela rivendosin marrëdhëniet diplomatike

Pas kapjes së Maduros, SHBA dhe Venezuela rivendosin marrëdhëniet diplomatike

Dosja Epstein, dalin dokumente të reja me akuza kundër Trumpit

Dosja Epstein, dalin dokumente të reja me akuza kundër Trumpit

Trump: Irani ka humbur gjithçka, pushtimi tokësor do të ishte humbje kohe

Trump: Irani ka humbur gjithçka, pushtimi tokësor do të ishte humbje kohe

Trending

Mediat në Kosovë mes pronësisë së paqartë dhe krizës financiare – çfarë thotë Jeton Mehmeti

Mediat në Kosovë mes pronësisë së paqartë dhe krizës financiare – çfarë thotë Jeton Mehmeti

Video
#77: Arena e Yjeve – Trajneri, Artan Luzi

#77: Arena e Yjeve – Trajneri, Artan Luzi

Telegrafi Sport

Të Fundit nga Përballje